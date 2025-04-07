Восемь инцидентов в одном месте - начато расследование ситуации на железнодорожных переездах

Бюро по расследованию транспортных происшествий и инцидентов (TNGIIB) начало расследование ситуации на железнодорожных переездах, сообщили в бюро.
Бюро приняло решение начать расследование тех железнодорожных переездов, на которых произошло наибольшее количество инцидентов.
Бюро расследований, проанализировав статистику инцидентов последних лет на железнодорожных переездах, установило, что за последние три года существенно увеличилось число инцидентов на железнодорожных переездах с участием водителей. Но количество аварий, в которых есть погибшие или пострадавшие, относительно невелико.
В бюро отметили, что из всех имеющихся в Латвийской железнодорожной сети переездов в 2024 году наибольшее количество инцидентов произошло на железнодорожном переезде №902 на участке железной дороги Торнякалнс - Олайне, №907, находящийся на участке Олайне - Цена, а также №924, расположенный на участке Рижский пассажирский вокзал - Земитаны. За три месяца этого года на железнодорожном переезде № 902 произошло восемь инцидентов.
Директор TNGIIB Улдис Рейманис говорит, что ежегодно количество несчастных случаев на железнодорожных переездах увеличивается. В 2023 году количество инцидентов, произошедших на железнодорожных переездах, увеличилось на 25% по сравнению с предыдущим годом. А за первые месяцы этого года произошло более 50 происшествий.
"При поверхностном рассмотрении может показаться, что случаи, когда какое-либо пассажирское или грузовое транспортное средство останавливается на железнодорожном переезде или сбивает автоматический барьер переезда, наносят только материальный ущерб владельцу переезда, однако каждый такой инцидент может привести к происшествию с тяжелыми последствиями при столкновении с железнодорожным подвижным составом, что повлечет сход поезда с рельсов, а также создаст угрозу для пассажиров и инфраструктуры", - пояснил Рейманис.
При этом он добавил, что в таких случаях поезд нередко должен совершить вынужденное торможение, чтобы избежать столкновения, и оно может представлять опасность для находящихся в поезде пассажиров.
Таким образом, TNGIIB принял решение начать расследование, в ходе которого будут оценены переезды с наивысшим числом аварий, проанализированы нормативное регулирование переездов, оснащение и техническое состояние автомобильных дорог и железнодорожных переездов, организация автомобильного сообщения и другие факторы для определения причин указанных инцидентов и даны рекомендации ответственным сторонам по улучшению безопасности железнодорожного и автомобильного движения.
В то же время бюро призывает всех жителей, которые в повседневной жизни в качестве водителей или пешеходов используют переезды или же живут вблизи них, предоставить бюро информацию о замеченных происшествиях или их возможных причинах. TNGIIB собирает полученную информацию и вместе с полученными в ходе расследования фактами будет использовать это в работе с вовлеченными сторонами для совершенствования безопасности всех участников движения в их повседневной жизни.
Целью Бюро по расследованию транспортных происшествий и инцидентов является осуществление функции государственного управления в сфере расследования происшествий и инцидентов в гражданской авиации, в сфере расследования тяжелых железнодорожных аварий и серьезных происшествий, а также в сфере расследования морских происшествий и инцидентов.
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