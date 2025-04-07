Восемь инцидентов в одном месте - начато расследование ситуации на железнодорожных переездах

Бюро приняло решение начать расследование тех железнодорожных переездов, на которых произошло наибольшее количество инцидентов.

Бюро расследований, проанализировав статистику инцидентов последних лет на железнодорожных переездах, установило, что за последние три года существенно увеличилось число инцидентов на железнодорожных переездах с участием водителей. Но количество аварий, в которых есть погибшие или пострадавшие, относительно невелико.

В бюро отметили, что из всех имеющихся в Латвийской железнодорожной сети переездов в 2024 году наибольшее количество инцидентов произошло на железнодорожном переезде №902 на участке железной дороги Торнякалнс - Олайне, №907, находящийся на участке Олайне - Цена, а также №924, расположенный на участке Рижский пассажирский вокзал - Земитаны. За три месяца этого года на железнодорожном переезде № 902 произошло восемь инцидентов.

Директор TNGIIB Улдис Рейманис говорит, что ежегодно количество несчастных случаев на железнодорожных переездах увеличивается. В 2023 году количество инцидентов, произошедших на железнодорожных переездах, увеличилось на 25% по сравнению с предыдущим годом. А за первые месяцы этого года произошло более 50 происшествий.