"Достигнут 104%". Трамп пригрозил Китаю дополнительными таможенными тарифами

"Если Китай до завтрашнего дня, 8 апреля 2025 года, не отзовет свое увеличение на 34% сверх уже длительно допущенных торговых нарушений, США с 9 апреля установят Китаю дополнительные тарифы в размере 50%", - заявил Трамп на платформе Truth Social.

Пекин озвучил контрмеры после того, как на прошлой неделе Трамп объявил о еще одном резком повышении тарифов на товары из Китая.

С момента возвращения на пост президента Трамп назначил 20-процентные дополнительные пошлины на китайский импорт в связи с его возможной ролью в цепочке поставок фентанила.

В среду вступит в силу новая 34-процентная пошлина на продукты этой страны, таким образом, добавленная ставка достигает 54%.

При дополнительных 50-процентных тарифах тарифы США для Китая достигнут 104%, сообщил Белый дом.

Ответная реакция Китая включала контроль за экспортом редкоземельных элементов, и Пекин намерен с 10 апреля ввести свой тариф в 34% на американские товары, что дополнит уже существующие китайские пошлины.

В понедельник Трамп выступил против экономической практики Пекина, раскритиковав его "немонетарные тарифы" и "незаконное субсидирование предприятий".

Он добавил, что "все переговоры с Китаем по поводу встречи с нами, о которой он просит, будут сорваны".

При этом "переговоры с другими странами, которые также попросили о встрече, начнутся немедленно", сообщил Трамп.