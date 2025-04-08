На границе с Беларусью за сутки задержаны 52 нарушителя

С начала текущего года на границе были остановлены 557 человек, незаконно пытавшихся пересечь государственную границу. При этом, исходя из гуманитарных соображений, было разрешено принять семерых.

Напомним, что с 19 марта пересечение пограничных пунктов Латвии с Россией и Беларусью - "Патерниеки", "Гребнево" и "Терехово" - допускается только автотранспортом. Такое решение было принято правительством по просьбе Государственной пограничной охраны.

Министерство внутренних дел пояснило, что частичное закрытие пунктов пересечения границы обусловлено текущей геополитической обстановкой, в частности, в связи с военными действиями России на территории Украины.

Как уже сообщалось ранее, в прошлом году попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы были пресечены в 5388 случаях. В то же время, по гуманным причинам, Латвия приняла 26 человек.

В декабре прошлого года правительство продлило до 30 июня 2025 года действие усиленного режима охраны границы на белорусском направлении. Поводом для этого стало сохраняющееся повышенное давление со стороны миграционных потоков, целенаправленно организуемых с территории Беларуси.

Усиленный режим контроля действует в Лудзе и сельских округах Лудзенского края, в Краславе и окрестных волостях, в Аугшдаугавском крае, в Даугавпилсе, а также в Каунатской волости Резекненского края.