Состояние детей с инфекцией E. coli в Риге постепенно улучшается

На данный момент в стационаре проходят лечение 13 детей. Пятеро из них находятся в инфекционном отделении, еще трое - в специализированных отделениях, куда они были переведены из отделения интенсивной терапии, уточнила Страуме.

В реанимации сейчас остаются пять пациентов. Их состояние улучшается с каждым днем, однако некоторое время им еще потребуется заместительная терапия. Сегодня, по словам специалиста, один ребенок может быть переведен из реанимации в обычное отделение.

Всего в BKUS с этой инфекцией лечились 30 детей, у 21 из них развился гемолитико-уремический синдром. До настоящего момента из больницы выписаны 17 пациентов.

Ранее сообщалось, что в результате вспышки инфекции, вызванной E. coli, было выявлено более 50 случаев заражения, большинство из которых - среди детей. Заболевшие зафиксированы в разных районах Риги, а также в Лиепае, Елгаве, Ропажском, Кекавском, Саласпилсском, Адажском, Сигулдском, Цесисском и Южнокурземском краях.

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) в понедельник сообщил, что текущий анализ заболеваемости не указывает на дальнейшее распространение инфекции среди контактных лиц.