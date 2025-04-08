Состояние детей с инфекцией E. coli в Риге постепенно улучшается

Состояние детей, госпитализированных в Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) с подтвержденной инфекцией, вызванной штаммом кишечной палочки (E. coli), продуцирующим шигатоксин, постепенно улучшается. Об этом сегодня заявила член правления BKUS Зане Страуме на заседании парламентской Комиссии по социальным и трудовым вопросам.
На данный момент в стационаре проходят лечение 13 детей. Пятеро из них находятся в инфекционном отделении, еще трое - в специализированных отделениях, куда они были переведены из отделения интенсивной терапии, уточнила Страуме.
В реанимации сейчас остаются пять пациентов. Их состояние улучшается с каждым днем, однако некоторое время им еще потребуется заместительная терапия. Сегодня, по словам специалиста, один ребенок может быть переведен из реанимации в обычное отделение.
Всего в BKUS с этой инфекцией лечились 30 детей, у 21 из них развился гемолитико-уремический синдром. До настоящего момента из больницы выписаны 17 пациентов.
Ранее сообщалось, что в результате вспышки инфекции, вызванной E. coli, было выявлено более 50 случаев заражения, большинство из которых - среди детей. Заболевшие зафиксированы в разных районах Риги, а также в Лиепае, Елгаве, Ропажском, Кекавском, Саласпилсском, Адажском, Сигулдском, Цесисском и Южнокурземском краях.
Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) в понедельник сообщил, что текущий анализ заболеваемости не указывает на дальнейшее распространение инфекции среди контактных лиц.
В настоящее время маловероятно, что заражение произошло вне образовательных учреждений, так как не зарегистрированы случаи заболевания среди тех, кто не посещал учебные заведения, отметили в центре, который продолжает эпидемиологическое расследование.
SPKC поясняет, что у всех людей и животных в кишечнике присутствуют бактерии Escherichia coli (E. coli), или кишечная палочка. Они являются частью нормальной микрофлоры организма и в большинстве случаев безвредны. Однако существуют особые штаммы E. coli, способные вырабатывать токсины - ядовитые вещества, вызывающие тяжелые заболевания.
Эти штаммы называют STEC/VTEC (образующие шигатоксины или веротоксины E. coli). Они могут вызывать тяжелую, кровавую диарею, которая в отдельных случаях приводит к острой почечной недостаточности, требующей интенсивной терапии.
Основной резервуар этих штаммов - травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Возбудитель выделяется из организма животных или человека с фекалиями. Заражение может произойти при употреблении в пищу инфицированных продуктов, термически необработанной говядины, сырого молока, немытых или необработанных фруктов и овощей. Возможна также передача инфекции от человека к человеку.
SPKC напоминает: пищу необходимо тщательно термически обрабатывать, фрукты и овощи промывать под проточной водой, особенно если они не будут подвергаться термической обработке перед употреблением. При появлении симптомов инфекции -спазматических болей в животе или кровавой диареи - следует немедленно обратиться к врачу.
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