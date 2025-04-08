Потеря доверия: министр обороны США освободил от должности военного представителя в НАТО

Министр обороны США Пит Хегсет освободил от должности вице-адмирала Шошану Чатфилд - военного представителя Соединенных Штатов в НАТО. Причиной стало утраченное доверие к ее руководящим качествам, сообщило во вторник Министерство обороны США.
Чатфилд стала очередной фигурой в ряду высокопоставленных американских офицеров, потерявших посты после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
Хегсет снял Чатфилд с должности представителя США в Военном комитете НАТО, "так как утратил доверие к ее способности эффективно руководить", говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла.
По образованию Чатфилд - пилот вертолета. В должности представителя в НАТО она находилась с 2023 года, став первой женщиной в этой должности.
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