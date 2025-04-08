Потеря доверия: министр обороны США освободил от должности военного представителя в НАТО

Чатфилд стала очередной фигурой в ряду высокопоставленных американских офицеров, потерявших посты после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Хегсет снял Чатфилд с должности представителя США в Военном комитете НАТО, "так как утратил доверие к ее способности эффективно руководить", говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла.

По образованию Чатфилд - пилот вертолета. В должности представителя в НАТО она находилась с 2023 года, став первой женщиной в этой должности.