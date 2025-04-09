Пошлины США для Китая 9 апреля возрастут до 104 процентов

Дональд Трамп не отказался от своей угрозы ввести 50-процентные пошлины на товары из КНР одновременно с 34-процентными. Вместе с уже действующими сборами их размер возрастет до 104 процентов.
Новые пошлины Соединенных Штатов на товары из Китая в вступят в силу в полночь 9 апреля (7.00 мск). Президент США Дональд Трамп не рассматривает возможность отсрочки данных мер, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во вторник, 8 апреля.
Специальные торговые сборы в отношении китайского импорта в США тем самым составят в общей сложности 104 процента, добавила она. По словам Ливитт, Трамп видит стремление Китая достичь соглашения с Соединенными Штатами. Пекин совершил ошибку, приняв ответные меры, "поскольку когда Америка подвергается нападению, она наносит еще более сильный ответный удар", заявила пресс-секретарь Белого дома.
Трамп считает, что Вашингтон и Пекин хотят достичь договоренности, но не знают, как это сделать, указала далее Ливитт. Вместе с тем Трамп обещает "проявить благосклонность, когда Китай протянет ему руку", и ждет звонка из Пекина, добавила она.
Торговый конфликт США и Китая
Днем ранее Трамп исключил дальнейшие переговоры с КНР по вопросам пошлин и пригрозил Китаю принятием новых жестких торговых сборов. Если Пекин до 8 апреля не отменит введенные им 34-процентные сборы на американские товары, 9 апреля вступят в силу тарифы США в размере 50 процентов на импорт из Китая, предупредил он.
Кроме того, 9 апреля должны вступить в силу специальные сборы на китайский импорт в США в размере 34 процентов, о которых Трамп объявил несколько дней назад. В настоящее время в США уже действуют пошлины в 20 процентов на китайскую продукцию. Таким образом, их общий размер составит 104 процента.
Решение Трампа ввести специальные пошлины на импорт из Китая и большинства других стран вызвало резкую критику политиков и экономистов по всему миру, а биржи отреагировали значительным падением индексов. Кроме того, резко упали цены на нефть. Ожидается также рост потребительских цен по всему миру и замедление экономического роста. Как отмечает агентство dpa, решение Трампа о введении новых торговых пошлин стало наиболее агрессивным и чреватым самыми масштабными последствиями шагом в его торговой политике.
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