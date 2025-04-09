Пошлины США для Китая 9 апреля возрастут до 104 процентов

Новые пошлины Соединенных Штатов на товары из Китая в вступят в силу в полночь 9 апреля (7.00 мск). Президент США Дональд Трамп не рассматривает возможность отсрочки данных мер, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во вторник, 8 апреля.

Специальные торговые сборы в отношении китайского импорта в США тем самым составят в общей сложности 104 процента, добавила она. По словам Ливитт, Трамп видит стремление Китая достичь соглашения с Соединенными Штатами. Пекин совершил ошибку, приняв ответные меры, "поскольку когда Америка подвергается нападению, она наносит еще более сильный ответный удар", заявила пресс-секретарь Белого дома.

Трамп считает, что Вашингтон и Пекин хотят достичь договоренности, но не знают, как это сделать, указала далее Ливитт. Вместе с тем Трамп обещает "проявить благосклонность, когда Китай протянет ему руку", и ждет звонка из Пекина, добавила она.

Торговый конфликт США и Китая