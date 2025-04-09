Неграждане Эстонии и граждане третьих стран лишены голоса на муниципальных выборах

"Депутаты Рийгикогу, без сомнения, понимают, что, внося эти изменения в Конституцию, они принимают решение, которое имеет крайне серьезные последствия", - заявил Карис. Он подчеркнул, что основной закон страны и впредь должен служить гарантом внутреннего и внешнего спокойствия. "Ответственность за последствия этих поправок лежит на депутатах. Верю, что они также подумали о том, как в дальнейшем обеспечивать единство эстонского общества", - добавил президент.

Карис отметил, что с юридической точки зрения решение предоставить право голоса на муниципальных выборах только гражданам Эстонии и Европейского союза не вызывает сомнений. Однако он также предостерег: важно, чтобы люди, лишенные права голосовать, не чувствовали, будто государство намеренно исключает их из общественной жизни или считает угрозой для безопасности.

"Только Рийгикогу может гарантировать, чтобы у тех, кто живет в Эстонии давно и проявил лояльность к государству, оставался четкий и реальный путь к получению эстонского гражданства - даже в тех случаях, когда другие страны препятствуют свободному выбору гражданства", - сказал Карис.