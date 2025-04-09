Неграждане Эстонии и граждане третьих стран лишены голоса на муниципальных выборах

Президент Эстонии Алар Карис утвердил принятые парламентом поправки к Конституции, согласно которым граждане третьих стран - в том числе граждане России и Беларуси - больше не смогут участвовать в муниципальных выборах. Неграждане Эстонии смогут проголосовать в выборах, намеченных на осень этого года, но затем также лишатся избирательных прав.
"Депутаты Рийгикогу, без сомнения, понимают, что, внося эти изменения в Конституцию, они принимают решение, которое имеет крайне серьезные последствия", - заявил Карис. Он подчеркнул, что основной закон страны и впредь должен служить гарантом внутреннего и внешнего спокойствия. "Ответственность за последствия этих поправок лежит на депутатах. Верю, что они также подумали о том, как в дальнейшем обеспечивать единство эстонского общества", - добавил президент.
Карис отметил, что с юридической точки зрения решение предоставить право голоса на муниципальных выборах только гражданам Эстонии и Европейского союза не вызывает сомнений. Однако он также предостерег: важно, чтобы люди, лишенные права голосовать, не чувствовали, будто государство намеренно исключает их из общественной жизни или считает угрозой для безопасности.
"Только Рийгикогу может гарантировать, чтобы у тех, кто живет в Эстонии давно и проявил лояльность к государству, оставался четкий и реальный путь к получению эстонского гражданства - даже в тех случаях, когда другие страны препятствуют свободному выбору гражданства", - сказал Карис.
"Обеспечение внутреннего мира не должно быть просто лозунгом. Сейчас мы находимся в ситуации, когда было бы безответственно не задуматься, как даже формально обоснованные решения влияют на общество в целом", - добавил он.
Как ранее сообщалось, в конце марта парламент Эстонии принял поправки к Конституции, запрещающие участие в муниципальных выборах гражданам третьих стран. После предстоящих этой осенью выборов право голоса утратят и неграждане.
За поправки проголосовали 92 депутата, против - семь, воздержавшихся не было. Все семь голосовавших против - представители оппозиционной Центристской партии, традиционно выступающей в защиту русскоязычного населения.
Для принятия конституционных изменений требовалась поддержка как минимум двух третей депутатов парламента, то есть 68 голосов из 101.
До сих пор на муниципальных выборах в Эстонии имели право голосовать не только граждане Эстонии, других стран ЕС и неграждане, но и граждане третьих стран, имеющие постоянный вид на жительство и зарегистрированные в данной муниципальной единице.
В Эстонии проживает около 60 000 неграждан, а также примерно 80 000 граждан Российской Федерации с видом на жительство.
Следующие муниципальные выборы в Эстонии состоятся 19 октября. Это будут последние выборы, в которых неграждане смогут участвовать. После этого избирательное право останется только у граждан Эстонии и граждан ЕС, постоянно проживающих на территории страны.
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