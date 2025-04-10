Рижская дума выделит 7500 евро тройняшкам, родившимся в апреле

Родители детей являются жителями Риги, поэтому семья получит единовременное пособие от самоуправления. До этого года пособие, выдаваемое Рижской думой родителям тройняшек, составляло 4500 евро.

В настоящее время на общественное обсуждение вынесены поправки к обязательным правилам Рижской думы "О пособиях по добровольной инициативе в Рижском самоуправлении", в которых предлагается в будущем выдавать пособие в размере 7500 евро, если в одной семье рождается трое и более детей.

Как сообщалось, в апреле в Университетской клинической больнице имени Страдиня родилась вторая в этом году тройня в Латвии - два мальчика и одна девочка.

В марте тройняшки - три девочки - появились на свет в Рижском родильном доме.

С 1993 года семьям, в которых родились тройни, также предоставляется единовременное государственное социальное пособие. В настоящее время его размер составляет 15 000 евро.