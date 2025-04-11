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Высланный из Эстонии националист позирует на фоне Кремля

Высланный из Эстонии националист позирует на фоне Кремля
Высланный из Эстонии националист позирует на фоне Кремля Фото: @spravedlivyi.olegovich/TikTok

Высланный из-за угрозы безопасности из Эстонии русский националист Константин Горлов записал новое видео в TikTok, в котором на фоне Кремля рассказал, как свободно ему дышится в Москве. "На завод я точно не пойду работать", - рассуждает он о своих планах на будущее, сообщает Rus.Postimees.

"Как вы видите, я в Москве. Со мной все хорошо, со мной все в порядке. Погода не очень, немного прохладно, не как у нас в Эстонии - жара. В общем, огромное вам спасибо за поддержку. Максимально приятно, что вы со мной, что вы поддерживаете меня и мою семью. Жалко только, что сейчас мои дети и жена не могут разделить со мной моменты свободного, приятного воздуха здесь. Но это временно", - сказал он в своем ролике в TikTok.

По словам Горлова, его часто спрашивают, чем он будет заниматься в России. "Пока не знаю, но я точно не пойду работать на завод. Я полон энергии и сил и как-то тут дышится, ребята, по-другому. Есть у меня наработки в голове, хочу попробовать одну штуку, в принципе то, что я всегда отрицал. Никогда не думал, что начну этим заниматься, сейчас пробую и расскажу вам об этом чуть попозже", - интригует он своих подписчиков.

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