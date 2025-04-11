Высланный из Эстонии националист позирует на фоне Кремля

"Как вы видите, я в Москве. Со мной все хорошо, со мной все в порядке. Погода не очень, немного прохладно, не как у нас в Эстонии - жара. В общем, огромное вам спасибо за поддержку. Максимально приятно, что вы со мной, что вы поддерживаете меня и мою семью. Жалко только, что сейчас мои дети и жена не могут разделить со мной моменты свободного, приятного воздуха здесь. Но это временно", - сказал он в своем ролике в TikTok.