Елгавское шоссе становится новой "черной точкой"? Эксперт о недавнем трагическом ДТП

В минувшие выходные в результате трагической автокатастрофы в Олайнском крае погиб молодой человек. Онлайн-журнал TVNET+ связался с экспертом по безопасности дорожного движения и руководителем проекта по исследованию тяжелых ДТП Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Оскаром Ирбитисом, чтобы выяснить подробности случившегося.