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Елгавское шоссе становится новой "черной точкой"? Эксперт о недавнем трагическом ДТП

Перевод: rus.tvnet.lv
Авария на Елгавском шоссе
Авария на Елгавском шоссе Фото: Ekrānuzņēmums no video

В минувшие выходные в результате трагической автокатастрофы в Олайнском крае погиб молодой человек. Онлайн-журнал TVNET+ связался с экспертом по безопасности дорожного движения и руководителем проекта по исследованию тяжелых ДТП Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Оскаром Ирбитисом, чтобы выяснить подробности случившегося.

Государственная полиция сообщила, что 5 апреля 2025 года в 11:06 в Олайнской волости Олайнского края, на автодороге A8 произошло столкновение грузовика Volvo FH с полуприцепом и легкового автомобиля Audi.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель Audi. Полиция начала уголовный процесс, ведется расследование.

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