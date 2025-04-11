Елгавское шоссе становится новой "черной точкой"? Эксперт о недавнем трагическом ДТП

В минувшие выходные в результате трагической автокатастрофы в Олайнском крае погиб молодой человек. Онлайн-журнал TVNET+ связался с экспертом по безопасности дорожного движения и руководителем проекта по исследованию тяжелых ДТП Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Оскаром Ирбитисом, чтобы выяснить подробности случившегося.
Государственная полиция сообщила, что 5 апреля 2025 года в 11:06 в Олайнской волости Олайнского края, на автодороге A8 произошло столкновение грузовика Volvo FH с полуприцепом и легкового автомобиля Audi.