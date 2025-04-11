ВИДЕО Мошенники выманили у пенсионерки наличными 18 000 евро

Внучка пострадавшей Алина рассказала, что ее бабушке звонил мужчина с разных телефонных номеров, настойчиво убеждая не класть трубку и не отвечать на звонки от родственников - мол, "это только все ухудшит".

Мошенники уверяли Лидию, что один из членов ее семьи якобы попал в аварию и теперь срочно требуется крупная сумма наличными, чтобы "урегулировать ситуацию с полицией". Сначала аферисты потребовали 25 000 евро.

В момент, когда поступил звонок, Лидия находилась на кладбище - она ухаживала за семейными могилами. Мошенники даже вызвали ей такси, чтобы она как можно быстрее добралась до дома за деньгами.

Эксперт по технологиям Элвис Страздиньш подчеркивает: подобные схемы в Латвии чрезвычайно распространены.

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