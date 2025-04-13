Очень густой туман затрудняет движение по дорогам

Утром в воскресенье, 13 апреля, во многих местах наблюдается очень густой туман с видимостью до 100 метров, который затрудняет движение по государственным и региональным автодорогам, сообщило агентству LETA предприятие Latvijas Valsts ceļi.
На региональных автодорогах затруднено движение в окрестностях Вентспилса, Талси, Огре, Цесиса и Айзкраукле.
Также затруднены условия движения на следующих участках главных государственных автодорог:
- на Видземском шоссе (A2) от Риги до Раунас;
- на Валмиерском шоссе (A3) от Мурьяни до Сталбе;
- на Рижской объездной дороге (Саласпилс - Бабите) (A5);
- на Даугавпилсском шоссе (A6) от Riga до Дзимтмисе;
- на Елгавском шоссе (А8) от Риги до Далбе;
- на Вентспилсском шоссе (A10) от Риги до Кудры и от Вентспилса до Стразде.
Водителей просят учитывать погодные условия при планировании поездок, предусматривать дополнительное время в пути, выбирать скорость движения, соответствующую состоянию дорожного покрытия, а также соблюдать безопасную дистанцию.
Согласно прогнозам синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, густой туман сохранится в Латвии, в том числе в Риге, до полудня. Видимость местами снизится до 100 метров.
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