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Очень густой туман затрудняет движение по дорогам

Фото статьи
Фото: Evija Trifanova/LETA

Утром в воскресенье, 13 апреля, во многих местах наблюдается очень густой туман с видимостью до 100 метров, который затрудняет движение по государственным и региональным автодорогам, сообщило агентству LETA предприятие Latvijas Valsts ceļi.

На региональных автодорогах затруднено движение в окрестностях Вентспилса, Талси, Огре, Цесиса и Айзкраукле.

Также затруднены условия движения на следующих участках главных государственных автодорог:

  • на Видземском шоссе (A2) от Риги до Раунас;
  • на Валмиерском шоссе (A3) от Мурьяни до Сталбе;
  • на Рижской объездной дороге (Саласпилс - Бабите) (A5);
  • на Даугавпилсском шоссе (A6) от Riga до Дзимтмисе;
  • на Елгавском шоссе (А8) от Риги до Далбе;
  • на Вентспилсском шоссе (A10) от Риги до Кудры и от Вентспилса до Стразде.

Водителей просят учитывать погодные условия при планировании поездок, предусматривать дополнительное время в пути, выбирать скорость движения, соответствующую состоянию дорожного покрытия, а также соблюдать безопасную дистанцию.

Согласно прогнозам синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, густой туман сохранится в Латвии, в том числе в Риге, до полудня. Видимость местами снизится до 100 метров.

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