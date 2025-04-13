Очень густой туман затрудняет движение по дорогам

На региональных автодорогах затруднено движение в окрестностях Вентспилса, Талси, Огре, Цесиса и Айзкраукле.

Также затруднены условия движения на следующих участках главных государственных автодорог:

на Видземском шоссе (A2) от Риги до Раунас;

на Валмиерском шоссе (A3) от Мурьяни до Сталбе;

на Рижской объездной дороге (Саласпилс - Бабите) (A5);

на Даугавпилсском шоссе (A6) от Riga до Дзимтмисе;

на Елгавском шоссе (А8) от Риги до Далбе;

на Вентспилсском шоссе (A10) от Риги до Кудры и от Вентспилса до Стразде.

Водителей просят учитывать погодные условия при планировании поездок, предусматривать дополнительное время в пути, выбирать скорость движения, соответствующую состоянию дорожного покрытия, а также соблюдать безопасную дистанцию.

Согласно прогнозам синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, густой туман сохранится в Латвии, в том числе в Риге, до полудня. Видимость местами снизится до 100 метров.