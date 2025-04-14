Мужчина получил 17 лет тюрьмы за убийство в Бикерниекском лесу

Когда перепалка завершилась, молодые люди хотели уйти, но Крылов, разгневанный их действиями и движимый желанием отомстить, достал из кармана куртки незарегистрированное огнестрельное оружие и с близкого расстояния произвел несколько целенаправленных выстрелов в их сторону.

По данным обвинения, всего было произведено около десяти выстрелов. Обвиняемый находится под стражей. Он родился в 1967 году и ранее не имел судимостей.

В свое время в интернете появился фрагмент видео, снятый, предположительно, одним из участников инцидента. Изображение нападавшего, запечатленное на этом видео, было использовано полицией, когда она обратилась к общественности с просьбой помочь поймать стрелка.

На фрагменте видно, что между подозреваемым в убийстве и четырьмя мужчинами возникла словесная перебранка. Похоже, что вовлеченные в конфликт лица знали, что у нападавшего при себе оружие, поэтому активно призывали избавиться от него.

Судя по записанным на видео разговорам, мужчины слышали, что нападавший стрелял в лесу, поэтому обратили на это внимание. В свою очередь стрелок заверял, что ничего подобного не было.

Обвиняемый заявил в суде, что применил оружие в целях самообороны, поскольку группа молодых людей находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и вела себя агрессивно.