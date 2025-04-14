Мужчина получил 17 лет тюрьмы за убийство в Бикерниекском лесу

Рижский городской суд в понедельник, 14 апреля, приговорил Андрея Крылова к 17 годам и двум месяцам лишения свободы и двум годам пробационного надзора за убийство, совершенное им в апреле 2022 года в лесу недалеко от торгового центра Akropole Alfa, сообщает агентство LETA.
Суд первой инстанции также частично удовлетворил требование первой потерпевшей о компенсации морального вреда в размере 97 500 евро. Кроме того, она также получит компенсацию материального ущерба в размере 1069 евро.
Второму потерпевшему ответчик должен будет выплатить в качестве компенсации морального вреда 20 тысяч евро, третьему - 10 тысяч евро.
Постановление еще не вступило в силу и может быть обжаловано в Рижском окружном суде.
Как сообщалось, вечером 12 апреля 2022 года в полицию поступил вызов в лесной массив Бикерниеки, где между несколькими незнакомыми людьми произошел конфликт, в результате которого было применено огнестрельное оружие, при этом один человек погиб, еще один получил ранения.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики, один молодой человек был доставлен в медицинское учреждение, а еще один мужчина скончался на месте от полученных травм. Полиция установила личность возможного виновника, который скрылся с места преступления, и задержала его на следующий день.
В ходе расследования выяснилось, что конфликт начался после того, как отдыхавшие в лесу молодые люди услышали выстрелы, подошли к предполагаемому стрелку и резко сделали ему замечание. Мужчина стрелял в лесу ради развлечения.
Когда перепалка завершилась, молодые люди хотели уйти, но Крылов, разгневанный их действиями и движимый желанием отомстить, достал из кармана куртки незарегистрированное огнестрельное оружие и с близкого расстояния произвел несколько целенаправленных выстрелов в их сторону.
По данным обвинения, всего было произведено около десяти выстрелов. Обвиняемый находится под стражей. Он родился в 1967 году и ранее не имел судимостей.
В свое время в интернете появился фрагмент видео, снятый, предположительно, одним из участников инцидента. Изображение нападавшего, запечатленное на этом видео, было использовано полицией, когда она обратилась к общественности с просьбой помочь поймать стрелка.
На фрагменте видно, что между подозреваемым в убийстве и четырьмя мужчинами возникла словесная перебранка. Похоже, что вовлеченные в конфликт лица знали, что у нападавшего при себе оружие, поэтому активно призывали избавиться от него.
Судя по записанным на видео разговорам, мужчины слышали, что нападавший стрелял в лесу, поэтому обратили на это внимание. В свою очередь стрелок заверял, что ничего подобного не было.
Обвиняемый заявил в суде, что применил оружие в целях самообороны, поскольку группа молодых людей находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и вела себя агрессивно.
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