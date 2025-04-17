Подозреваемые в шпионаже в пользу РФ освобождены из тюрьмы

Гражданин Эстонии и его друг были задержаны в Латвии в конце февраля 2025 года, когда они фотографировали поезда.

"В ходе задержания сотрудники Службы безопасности изъяли пять мобильных телефонов, четыре дрона, две фотокамеры, одну USB-флешку и так называемую лесную камеру, которая была установлена для наблюдения за объектами критической инфраструктуры", - сообщали в марте сотрудники Службы госбезопасности Латвии.

"В VDD агентству LETA подтвердили, что предполагаемый шпионаж осуществлялся в интересах России", - уточняли местные СМИ.