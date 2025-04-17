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Подозреваемые в шпионаже в пользу РФ освобождены из тюрьмы

Электричка в Латвии. Один из снимков Маттиаса Рикка, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ вместе с его другом украинцем. Ноябрь 2024 года.
Электричка в Латвии. Один из снимков Маттиаса Рикка, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ вместе с его другом украинцем. Ноябрь 2024 года. Фото: trainspotting_estonia / instagram

Служба государственной безопасности Латвии (VDD) подтвердила Rus.Postimees освобождение из тюрьмы эстонского фотографа, который увлекается съемками поездов с использованием дронов. Второй фигурант уголовного дела о шпионаже в пользу РФ, гражданин Украины, тоже вышел из изолятора. Тем не менее они по-прежнему находятся под следствием.

Гражданин Эстонии и его друг были задержаны в Латвии в конце февраля 2025 года, когда они фотографировали поезда.

"В ходе задержания сотрудники Службы безопасности изъяли пять мобильных телефонов, четыре дрона, две фотокамеры, одну USB-флешку и так называемую лесную камеру, которая была установлена для наблюдения за объектами критической инфраструктуры", - сообщали в марте сотрудники Службы госбезопасности Латвии.

"В VDD агентству LETA подтвердили, что предполагаемый шпионаж осуществлялся в интересах России", - уточняли местные СМИ.

Известно, что на данный момент Рикка больше не находится в

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