Сын отказался ходить в школу, суд ограничил его мать в родительских правах: история, в которой виноватых нет

Анна вспоминает, что проблемы начались, когда школа сообщила ей о прогулах Стаса (здесь и далее имена изменены). С осени 2023 года он почти не появлялся на уроках. Она рассказывает, что пыталась говорить с ним, упрашивала. Он отвечал, что ему в школе скучно, что он хочет заниматься теми вещами, которые ему интересны, например, программированием.