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Сын отказался ходить в школу, суд ограничил его мать в родительских правах: история, в которой виноватых нет

Детская площадка. Фото иллюстративное.
Детская площадка. Фото иллюстративное. Фото: Unsplash

В ноябре 2023 года в жизни нарвитянки Анны, матери троих несовершеннолетних детей, начались довольно неприятные перемены: ее пятнадцатилетний сын перестал ходить в школу. До этого он хорошо учился, не имел проблем с поведением. Ситуация начала накаляться. В марте этого года Вируский уездный суд ограничил ее родительские права на сына и передал опеку над ним городу Нарве, сообщает Rus.Postimees.

Анна вспоминает, что проблемы начались, когда школа сообщила ей о прогулах Стаса (здесь и далее имена изменены). С осени 2023 года он почти не появлялся на уроках. Она рассказывает, что пыталась говорить с ним, упрашивала. Он отвечал, что ему в школе скучно, что он хочет заниматься теми вещами, которые ему интересны, например, программированием.

Стасу в целом больше нравилась жизнь в онлайн-пространстве, он был довольно замкнутым подростком, мечтал переехать обратно в Англию, где семья жила до 2017 года вместе с отцом Стаса. Сам отец, к слову, остался в Англии и никакого участия в жизни семьи больше не принимал. Анна осталась одна с тремя детьми и была вынуждена много работать.

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