Христиане всего мира отмечают Великую пятницу - день распятия Христа

В этот день церкви облачаются в черный цвет, гаснут светильники, а песнопения звучат без инструментального сопровождения. Однако традиции проведения службы могут различаться в зависимости от конкретной общины - многое определяется самими людьми.

Великая пятница - это время скорби и страдания, неразрывно связанное с крестом. Распятый Христос стал жертвой человеческой жестокости. Его кровавая казнь была призвана стать устрашающим примером и показать всем, насколько "бессилен" Тот, кто помогал другим, но не спас самого себя.

Смерть через распятие считалась постыдной. Образованные римляне видели в кресте нечто столь отталкивающее, что его следовало держать не только подальше от тела римского гражданина, но и от его взора. Эстетически это было зрелище, лишенное благородства и красоты. Пасха немыслима без Великой пятницы. В этот день Иисус выбирает другой путь - путь боли, путь, в центре которого находится страдание.

Сегодня в честь Великой пятницы богослужения пройдут во многих церквях по всей Латвии.

В этот день Церковь читает Евангелие о суде над Христом и молится за всех - за верующих и за тех, кто не верует. После общей молитвы снимается покрывало с креста, и перед взором верующих открывается образ Распятого. Далее следует утренняя служба с Таинством Причастия, за которой проходит процессия с Пресвятым Таинством к "гробу Христа" - алтарю, символизирующему место Его покоя.

Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. (Ин. 16-22)