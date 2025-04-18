ФОТО В итальянское ущелье сорвался вагон фуникулера с пассажирами

Катастрофа произошла на маршруте фуникулера, соединяющего город Кастелламмаре-ди-Стабия с вершиной горы Файто, расположенной примерно в трех километрах. Как уточняется, причиной трагедии стал обрыв несущего троса.

"Мы обнаружили четыре тела без признаков жизни. Один пострадавший был спасен и доставлен в больницу", - говорится в сообщении пожарных, опубликованном в Telegram. В ведомстве отметили, что это окончательные данные о числе погибших и пострадавших.

Галерея: В итальянское ущелье сорвался вагон фуникулера с пассажирами

В спасательной операции принимали участие более 50 пожарных.

В момент аварии один из вагонов, в котором находились 16 пассажиров, находился вблизи станции в Кастелламмаре. Все люди из этого вагона были благополучно эвакуированы. Другой вагон завис над ущельем на склоне горы Файто, и его эвакуация осложнялась плотным туманом, сообщили итальянские СМИ.

По словам главы фуникулерной компании Умберто де Грегорио, маршрут был вновь открыт всего десять дней назад - к началу летнего сезона - и, как утверждается, "со всеми необходимыми мерами безопасности".

Фуникулер на этом маршруте функционирует с 1952 года. В 1960 году здесь уже происходил подобный инцидент, в результате которого также погибли четыре человека.

Это не первый случай масштабной аварии на фуникулерах в Италии. В мае 2021 года в Альпах, у озера Лаго-Маджоре, в катастрофе фуникулера погибли 14 человек. В 1998 году в Доломитовых Альпах трагически погибли 20 человек, когда американский военный самолет, летевший слишком низко во время учений, перерезал несущую стальную канатную линию фуникулера.