"Российская армия в регионе запустила беспилотники", - написал в Telegram глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

Он сообщил, что в результате обстрела поврежден один жилой дом, а на территории одного из пищевых предприятий вспыхнул пожар. Информации о пострадавших пока нет.

Также о возобновлении воздушных атак со стороны России сообщил губернатор Николаевской области Виталий Ким.

"Утром 21 апреля около 4:57 противник нанес удар по городу ракетами, тип которых пока не установлен. Жертв и разрушений не зафиксировано", - сообщил он.

Воздушная тревога была объявлена также в Сумской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в более чем 2000 нарушениях пасхального перемирия. При этом он отметил, что в воскресенье по Украине не объявлялась воздушная тревога. На этом основании Зеленский предложил продлить перемирие в отношении ударов по гражданской инфраструктуре с применением дальнобойных ракет и дронов как минимум на 30 дней.

Напомним, российский автократ Владимир Путин в субботу неожиданно объявил о введении пасхального перемирия. Оно должно было начаться в 18:00 в субботу и завершиться в полночь с воскресенья на понедельник. Киев заявил, что готов соблюдать перемирие, но предупредил: если Россия его нарушит, Украина ответит симметрично.