Америка становится крупнейшим в мире офшором

​Дональд Трамп быстро превращает США в крупнейший налоговый офшор в мировой истории. Только взгляните: министерству финансов поручено выйти из режима информационной прозрачности, который помогает раскрывать личность реальных владельцев компаний; администрация США отказалась от участия в переговорах о Рамочной конвенции ООН о международном налоговом сотрудничестве; перестала требовать соблюдения норм закона "О коррупции за рубежом"; и проводит масштабное дерегулирование криптовалют.