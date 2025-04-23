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Америка становится крупнейшим в мире офшором

Долларовая банкнота и Дональд трамп
Долларовая банкнота и Дональд трамп Фото: SCANPIX

​Дональд Трамп быстро превращает США в крупнейший налоговый офшор в мировой истории. Только взгляните: министерству финансов поручено выйти из режима информационной прозрачности, который помогает раскрывать личность реальных владельцев компаний; администрация США отказалась от участия в переговорах о Рамочной конвенции ООН о международном налоговом сотрудничестве; перестала требовать соблюдения норм закона "О коррупции за рубежом"; и проводит масштабное дерегулирование криптовалют.

Похоже, что все это часть более широкой стратегии по уничтожению институциональных ограничений, формировавшихся 250 лет. Администрация Трампа нарушает международные договоры, демонтирует систему сдержек и противовесов, отказывается выделять средства, одобренные Конгрессом.

Администрация не занимается политическими дебатами, она просто попирает принцип верховенства закона.

Но один налог Трамп все же любит:

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