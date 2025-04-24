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Министр: детей нужно учить распознавать домогательства

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Unsplash

Детям необходимо предоставить соответствующее образование, чтобы они могли распознавать случаи сексуальных домогательств и знали, как действовать в таких ситуациях. Об этом заявила министр образования и науки Даце Мелбарде ("Новое Единство") в интервью Латвийскому радио.

В последнее время в публичном пространстве было обнародовано несколько случаев, когда тренеров обвиняли в сексуальном насилии по отношению к воспитанникам спортивных клубов. Мелбарде подчеркнула: любое насилие в отношении детей абсолютно неприемлемо, и в случае с педагогами это не просто нарушение профессиональной этики, но и нарушение прав человека.

Министр также обратила внимание на ответственность руководителей образовательных учреждений - как при подборе кадров, так и в процессе оценки поведения преподавателей в ходе их работы.

Говоря о предотвращении подобных случаев, Мелбарде подчеркнула важность роли общества и семьи. По ее словам, в обществе иногда наблюдается двойственное отношение к насилию - нередко обвинения падают на жертву. Однако крайне важно занимать четкую и недвусмысленную позицию против любых форм насилия.

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