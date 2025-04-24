Личный врач Франциска раскрыл подробности последнего пасхального утра папы

Папа Франциск скончался утром в понедельник, 21 апреля, от внезапного инсульта. Он ушел тихо, без боли и страданий, и врачи уже ничего не могли сделать, чтобы спасти его жизнь. Об этом сообщил глава медицинской бригады, лечившей понтифика.
Как передает Reuters, Серджо Альфьери - врач римской клиники Джемелли, который следил за состоянием здоровья Папы на протяжении пяти недель, когда в начале года тот боролся с пневмонией, - был вызван в Ватикан ранним утром в понедельник, около 5:30 по местному времени (6:30 по латвийскому).
"Когда я вошел в комнату, его глаза были открыты. Я понял: это не респираторный кризис. Я попытался обратиться к нему, но Папа не отвечал. В этот момент стало ясно - ничего уже не спасти. Он был в коме", - рассказал Альфьери в интервью Corriere della Sera.
Галерея: Первые посмертные фотографии папы Франциска
В беседе с другой итальянской газетой, La Repubblica, Альфьери отметил, что рядом с понтификом в тот момент находились несколько священников, настаивавших на его немедленной госпитализации. Но, по словам врача, "он умер бы по дороге. Да, КТ дало бы точный диагноз, но не более. Это был такой тип инсульта, который буквально за час уносит жизнь".
Папе Франциску было 88 лет, и он уже находился на грани - его здоровье было ослаблено после борьбы с тяжелой формой пневмонии. Тем не менее смерть стала неожиданной: всего за день до этого, в воскресенье, в день Пасхи, понтифик еще приветствовал верующих на площади Святого Петра, создавая впечатление, что его состояние улучшается.
Альфьери отметил, что после возвращения из больницы в марте, где Франциск провел 38 дней, лечащие врачи рекомендовали ему двухмесячный период полного покоя и восстановления. Однако Папа продолжил работать. В воскресенье, в день Пасхи, он коротко встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, а 17 апреля навестил заключенных в римской тюрьме.
По словам врача, Франциск все же прислушивался к медицинским рекомендациям и "не переутомлялся". "Он оставался Папой. Возвращение к служению было частью его выздоровления. Опасности не было", - рассказал он Corriere.
Последний раз Альфьери видел Франциска в субботу днем.
"Он чувствовал себя хорошо. Я принес ему пирожки - такие, какие он любил. Он сказал, что рад снова работать. Это приносило ему удовольствие".
"Мы знали, что он хочет оставаться в Ватикане и быть Папой до последнего вздоха. Он нас не подвел", - сказал врач.
В интервью La Repubblica Альфьери рассказал, что Франциск поделился тем, о чем сожалел.
Галерея: Тысячи людей прощаются с папой Франциском
"Он жалел, что не смог совершить традиционный обряд омовения ног заключенным. В этом году он не мог этого сделать - и сожалел. Это была одна из последних вещей, о которых он говорил со мной", - вспоминает Альфьери.
Как сообщалось ранее, Папа Франциск скончался в понедельник утром, 21 апреля, в возрасте 88 лет от массивного инсульта. Похороны понтифика назначены на субботу.
Франциск, возглавлявший католическую церковь последние 12 лет, изъявил желание быть похороненным не в Ватикане, а в базилике Святой Марии Маджоре в Риме.
Хотя сам покойный настаивал на скромности церемонии, ожидается, что на похороны прибудут лидеры государств и правительств со всего мира. Присутствие монарших особ также не исключается.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!