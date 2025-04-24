Личный врач Франциска раскрыл подробности последнего пасхального утра папы

Альфьери отметил, что после возвращения из больницы в марте, где Франциск провел 38 дней, лечащие врачи рекомендовали ему двухмесячный период полного покоя и восстановления. Однако Папа продолжил работать. В воскресенье, в день Пасхи, он коротко встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, а 17 апреля навестил заключенных в римской тюрьме.

Серджо Альфьери Фото: Reuters / Scanpix

По словам врача, Франциск все же прислушивался к медицинским рекомендациям и "не переутомлялся". "Он оставался Папой. Возвращение к служению было частью его выздоровления. Опасности не было", - рассказал он Corriere.

Последний раз Альфьери видел Франциска в субботу днем.

"Он чувствовал себя хорошо. Я принес ему пирожки - такие, какие он любил. Он сказал, что рад снова работать. Это приносило ему удовольствие".

"Мы знали, что он хочет оставаться в Ватикане и быть Папой до последнего вздоха. Он нас не подвел", - сказал врач.

В интервью La Repubblica Альфьери рассказал, что Франциск поделился тем, о чем сожалел.

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"Он жалел, что не смог совершить традиционный обряд омовения ног заключенным. В этом году он не мог этого сделать - и сожалел. Это была одна из последних вещей, о которых он говорил со мной", - вспоминает Альфьери.

Как сообщалось ранее, Папа Франциск скончался в понедельник утром, 21 апреля, в возрасте 88 лет от массивного инсульта. Похороны понтифика назначены на субботу.

Франциск, возглавлявший католическую церковь последние 12 лет, изъявил желание быть похороненным не в Ватикане, а в базилике Святой Марии Маджоре в Риме.

Хотя сам покойный настаивал на скромности церемонии, ожидается, что на похороны прибудут лидеры государств и правительств со всего мира. Присутствие монарших особ также не исключается.