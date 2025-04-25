Молодой американец в 2023 году отправился путешествовать, в августе прибыл в Россию и в сентябре записался добровольцем в российскую армию. В декабре он прибыл на фронт в Украине в составе воздушно-десантного полка и погиб в апреле 2024 года.

Отец Глосса был ветераном войны в Ираке, а его мать, Джулиан Глосс, в феврале 2024 года была назначена заместителем директора ЦРУ по цифровым инновациям.

Глосс поддерживал палестинцев и интересовался исламом. В 2022 году он сжег американский флаг и выложил видео в социальные сети. По словам его друзей, он увлекался теориями заговора, но никто не думал, что он пойдет служить в российскую армию.

Другие его знакомые высказывали предположение, что Глосс, возможно, решил пойти в российскую армию, чтобы получить российское гражданство и впоследствии продвигать там свои экологические инициативы.