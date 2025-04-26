За вождение в нетрезвом состоянии наказаны 14 водителей

В момент управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения за минувшие сутки на латвийских автодорогах были задержаны 14 водителей, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения начато пять процессов об административных правонарушениях и девять уголовных процессов. Конфискация автомобиля будет применена в одном случае.
За истекшие сутки на автодорогах Латвии также зафиксировано 222 случая превышения разрешенной скорости движения.
Еще четверо водителей наказаны за агрессивный стиль управления транспортным средством.
Всего в сфере дорожного движения за сутки было зафиксировано 515 правонарушений.
В результате дорожно-транспортных происшествий за минувшие сутки в Латвии пострадали шесть человек, в том числе один пешеход и один велосипедист. Всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 172 ДТП.
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