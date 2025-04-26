За вождение в нетрезвом состоянии наказаны 14 водителей

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения начато пять процессов об административных правонарушениях и девять уголовных процессов. Конфискация автомобиля будет применена в одном случае.

За истекшие сутки на автодорогах Латвии также зафиксировано 222 случая превышения разрешенной скорости движения.

Еще четверо водителей наказаны за агрессивный стиль управления транспортным средством.

Всего в сфере дорожного движения за сутки было зафиксировано 515 правонарушений.

В результате дорожно-транспортных происшествий за минувшие сутки в Латвии пострадали шесть человек, в том числе один пешеход и один велосипедист. Всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 172 ДТП.