Домбровскис изложил позицию ЕС по вопросу таможенных тарифов

В канцелярии политика сообщили, что в ходе двусторонней встречи обсуждалось влияние американских тарифов на экономику. Домбровскис отметил, что согласно анализу Европейской комиссии, экономическое воздействие тарифов на экономику ЕС является негативным, но еще более отрицательное влияние они окажут на саму экономику США. Он подчеркнул, что такие масштабные тарифные меры окажут также негативное воздействие на рост мировой экономики.

Во время встречи Домбровскис акцентировал, что ЕС стремится к достижению взаимоприемлемого решения по тарифам до окончания 90-дневной частичной приостановки их применения, поскольку в противном случае ущерб понесут как экономика ЕС, так и экономика США.

Стороны также обсудили важность ответственной фискальной политики как в США, так и в Европе, учитывая их влияние на глобальный экономический рост. Домбровскис указал, что ЕС продолжит поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии до достижения справедливого и прочного мира.

"Долговременный мир необходим также потому, что кремлевские пропагандистские ресурсы уже открыто говорят об угрозах другим странам, включая государства-члены ЕС и НАТО. Поэтому важно, чтобы США осознавали значение войны в Украине в контексте общей безопасности Европы", - подчеркнул Домбровскис.

Ранее сообщалось, что 9 апреля Дональд Трамп объявил о 90-дневной отсрочке введения повышенных таможенных тарифов. Для всех стран, кроме Китая, была установлена базовая ставка в 10%. При этом для Китая тарифы достигли 145%.