Трамп против доллара. Каким будет очередной закат главной мировой валюты?

А значит, в ближайшее время Америке придется рассчитывать на щедрость иностранцев, и ссора Трампа с союзниками и война с Китаем тут как нельзя некстати. Ведь главными покупателями долларовых облигаций США выступают Япония, Китай и Великобритания.

«Листочки зеленой бумаги»

Держателям облигаций США платит процент, поскольку берет их доллары в долг. Но есть целая категория добрых иностранцев, которые дают Америке беспроцентный кредит. Это те, кто хранит под матрасом бумажные денежные знаки.

Примерно половина всей долларовой наличности и две трети 100-долларовых купюр находится за пределами США. Их общий номинал приближается к 1 трлн долларов. Вот как объяснил американцам выгоду от такого положения дел экономист американского центробанка Кристофер Нили:

«Чтобы получить эти доллары иностранцы должны продать американцам свой труд, товары или услуги. Если наличные никогда не вернутся в США, то тогда получается, что американцы просто обменяли листочки зеленой бумаги на ценные товары. Это выгодно американцам. Если же иностранец в конечном счете использует эти деньги для покупки товаров и услуг у американцев в будущем — скажем, через 10 лет, — то получается, что он предоставил Америке беспроцентный кредит на 10 лет. И это американцам выгодно».

Поклонники просят Трампа подписать двухдолларовую купюру Фото: Bloomberg

Все эти выгодные сделки теперь под вопросом, потому что Трамп считает, что выгодная сделка — это сокращение притока иностранных товаров в США.