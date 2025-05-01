Видео В Даугаве найдено тело мужчины - к его рукам были прикреплены гири

Тело было найдено в поселке Дзелме. Местные жители вечером вышли на прогулку на лодке - мужчина вместе с сыном решил опробовать самодельное водное транспортное средство, построенное зимой. Уже на обратном пути в Даугаве они заметили странный объект, который не напоминал ни дерево, ни камень.

"Из чистого любопытства мы решили подплыть ближе. С расстояния примерно 30 метров уже было видно, что объект напоминает силуэт человека. Когда приблизились на 10 метров, стало ясно, что в воде - человек, - рассказал Оскар, мужчина, обнаруживший тело.

Когда спасатели вытащили погибшего на берег, было видно, что он провел в воде уже много времени. На нем была легкая куртка, спортивные брюки и кроссовки.

"Самая большая загадка - у этого человека на руках были, ну, не знаю точно, у меня зрение не очень, но те, кто видит лучше, сказали, что у него к рукам были прикреплены гири. Да, вот такая вот история. Это настоящая мистика. Зачем - непонятно. Полиция тоже говорит: тут два варианта - либо сам решил покончить с собой, либо кто-то помог", - заметил Оскар.

Гири к рукам были прикреплены пластиковыми стяжками.

В последнее время в волости не было информации о пропавших без вести. Оскар вспоминает лишь недавнюю запись в соцсетях: кто-то сообщил, что в Лиелварде на берег Даугавы выбросило надувную лодку. В ней находились фонарик, телефон и - что особенно примечательно - пластиковые стяжки.

В Государственной полиции сообщили, что личность погибшего пока устанавливается. Ему примерно 40 лет. По факту произошедшего начат уголовный процесс.

Видео: Сюжет программы Degpunktā