Отключение электроэнергии в Испании и Португалии: исключена одна из причин

Власти продолжают выяснять причины инцидента, а премьер-министр Испании Педро Санчес призвал общественность воздержаться от предположений, чтобы не способствовать распространению дезинформации.

"С учетом проведенного анализа мы можем исключить инцидент в области кибербезопасности", - заявили в REE, подчеркнув, что в системах управления компании не зафиксировано ни одного случая взлома.

Одновременно компания сообщила, что работа электросистемы в Испании нормализована и функционирует стабильно.

Как ранее сообщалось, в понедельник днем в Испании и Португалии произошло масштабное отключение электричества, в результате которого люди оказались заблокированы в поездах и лифтах, а также остались без связи и интернета. Подача электричества была полностью восстановлена утром во вторник, 29 апреля.