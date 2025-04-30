Фото и видео Вооруженное ограбление в Старой Риге: полиция поделилась последней информацией

В этом контексте к расследованию подключились и международные каналы, в том числе службы соседних стран и Европол.

Полиция также получила много информации от граждан, в том числе от латвийцев за рубежом, о личностях предполагаемых грабителей. Маршрут преступников установлен, но сами они пока не пойманы.

По словам Кронбергса, в ходе расследования было изъято несколько предметов, которые позволят полиции установить личности подозреваемых.

Представитель полиции не смог прокомментировать состояние здоровья работника магазина, пострадавшего в результате разбойного нападения, но отметил, что ранения, полученные этим человеком, не связаны с применением огнестрельного оружия.

Кронбергс призвал людей, обладающих информацией, которая может помочь следствию, сообщить об этом в полицию, но ни в коем случае не пытаться самостоятельно задержать предполагаемых преступников.

Во вторник, 29 апреля, примерно в 15:30 в Старой Риге произошло вооруженное ограбление магазина часов, виновные покинули место происшествия. Один человек пострадал и доставлен в медучреждение, сообщили в полиции. Латвийское телевидение передавало, что ограбление произошло в магазине Baltic Watches.

По информации полиции, преступники на автомобиле Volkswagen Golf 5 темного цвета с похищенными государственными регистрационными номерными знаками пересекли Каменный мост в Риге.

Получив информацию о происшествии, полиция незамедлительно начала поисковые мероприятия и объявила на части территории Латвии специальный план "Ловушки".