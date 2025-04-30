Вашингтон угрожает отказаться от роли посредника в переговорах о перемирии России и Украины

Госдепартамент США во вторник, 29 апреля, предупредил, что Вашингтон откажется от посреднических усилий в вопросе прекращения боевых действий, если Россия и Украина не представят "конкретных предложений".
"Сейчас тот момент, когда обе стороны должны сделать конкретные предложения по прекращению этого конфликта", - заявила журналистам пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс, отметив, что это было послание госсекретаря Марко Рубио.
"Если прогресса не будет, мы прекратим посредничество в этом процессе", - сказала Брюс.
Она добавила, что окончательное решение о том, будут ли США продолжать дипломатические усилия по установлению мира на Украине, примет президент Дональд Трамп.
Комментируя недавнее предложение российского диктатора Владимира Путина ввести трехдневное прекращение огня на следующей неделе, когда Россия будет праздновать День Победы в честь 80-й годовщины победы Советского Союза над нацистской Германией, представитель Госдепартамента заявила, что необходимо долгосрочное прекращение огня.
США хотят "не трехдневного момента, чтобы отпраздновать что-то еще, а полного, длительного прекращения огня и окончания конфликта", сказала Брюс.
Как уже сообщалось, в воскресенье Рубио заявил, что эта неделя станет решающей в переговорах о прекращении войны между Россией и Украиной.
"Это будет критическая неделя, эта неделя будет очень важной. На этой неделе нам придется решить, хотим ли мы продолжать участвовать в переговорах или пора обратиться к другим вопросам, которые не менее, а в некоторых случаях и более важны", - сказал Рубио в интервью NBC.
"Есть причины для оптимизма, но есть и причины для реализма. Мы близки, но недостаточно близки", - сказал госсекретарь.
С середины февраля США ведут отдельные переговоры с Россией и Украиной о прекращении войны, но до сих пор не смогли добиться от сторон согласия на полное и долгосрочное прекращение огня.
Трамп предупредил, что если в ближайшее время не будет достигнут прогресс, США выйдут из переговоров.
Во время предвыборной кампании Трамп заявил, что если он станет президентом, то прекратит войну между Россией и Украиной в течение 24 часов.
30 апреля исполняется 100 дней с начала второго президентского срока Трампа.
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