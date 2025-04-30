Вашингтон угрожает отказаться от роли посредника в переговорах о перемирии России и Украины

"Сейчас тот момент, когда обе стороны должны сделать конкретные предложения по прекращению этого конфликта", - заявила журналистам пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс, отметив, что это было послание госсекретаря Марко Рубио.

"Если прогресса не будет, мы прекратим посредничество в этом процессе", - сказала Брюс.

Она добавила, что окончательное решение о том, будут ли США продолжать дипломатические усилия по установлению мира на Украине, примет президент Дональд Трамп.

Комментируя недавнее предложение российского диктатора Владимира Путина ввести трехдневное прекращение огня на следующей неделе, когда Россия будет праздновать День Победы в честь 80-й годовщины победы Советского Союза над нацистской Германией, представитель Госдепартамента заявила, что необходимо долгосрочное прекращение огня.

США хотят "не трехдневного момента, чтобы отпраздновать что-то еще, а полного, длительного прекращения огня и окончания конфликта", сказала Брюс.

Как уже сообщалось, в воскресенье Рубио заявил, что эта неделя станет решающей в переговорах о прекращении войны между Россией и Украиной.