Киев может в течение суток подписать договор с США о недрах

Сейчас прорабатываются последние детали соглашения с США, а вице-премьер Юлия Свириденко уже вылетела в Вашингтон, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Соглашение носит равноправный характер, добавил он.
Украина может подписать соглашение о доходах от природных ресурсов с США в ближайшие сутки. Сейчас идет согласование последних деталей, заявил в среду, 30 апреля, в ходе украинского телемарафона премьер-министр страны Денис Шмыгаль. "Принципиальные моменты все согласованы, правительство проработало текст соглашения. Фактически на данный момент согласования основных министерств уже собраны", - отметил он. По словам Шмыгаля, власти в Киеве готовы в любой момент утвердить документ и подписать его.
"Абсолютно партнерское" соглашение
Это будет "абсолютно партнерское" и "равноправное хорошее международное соглашение о совместных инвестициях в развитие и восстановление Украины", подчеркнул глава украинского правительства. "Далее будут подписаны еще два технических исполнительных соглашения о создании фонда инвестиций и его финансировании и наполнении", - сообщил он. Этот фонд будет совершать на протяжении 10 лет инвестиции в развитие Украины, а США смогут перечислять в него в качестве вклада новую военную помощь. При этом Киев сохранит за собой контроль всех природных ресурсов и инфраструктуры, отметил Шмыгаль. По его словам, в США для подписания документов уже вылетела первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко.
Проект соглашения о ресурсах Украины многократно менялся
Киев и Вашингтон ведут переговоры по поводу сделки о полезных ископаемых уже несколько месяцев. 15 февраля в Мюнхене президент Украины Владимир Зеленский отказался одобрить имевшийся на тот момент вариант договора с США, пояснив, что в нем нет "конкретных гарантий безопасности" для Украины.
30 марта президент США Дональд Трамп обвинил Зеленского в намерении выйти из сделки. "Он пытается выйти из сделки по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы", - сказал президент США. 1 апреля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев работает над тем, чтобы договор с Вашингтоном о полезных ископаемых обоюдно отвечал интересам обеих стран.
16 апреля агентство Bloomberg сообщило, что США смягчили условия сделки и снизили с 300 млрд до 100 млрд долларов оценку помощи, ранее оказанной Киеву. Эту сумму Вашингтон рассматривает как долг Украины, который та должна вернуть ресурсами. 17 апреля Украина и США подписали меморандум о намерениях по "завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде восстановления".
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