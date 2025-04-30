Киев может в течение суток подписать договор с США о недрах

Украина может подписать соглашение о доходах от природных ресурсов с США в ближайшие сутки. Сейчас идет согласование последних деталей, заявил в среду, 30 апреля, в ходе украинского телемарафона премьер-министр страны Денис Шмыгаль. "Принципиальные моменты все согласованы, правительство проработало текст соглашения. Фактически на данный момент согласования основных министерств уже собраны", - отметил он. По словам Шмыгаля, власти в Киеве готовы в любой момент утвердить документ и подписать его.

Это будет "абсолютно партнерское" и "равноправное хорошее международное соглашение о совместных инвестициях в развитие и восстановление Украины", подчеркнул глава украинского правительства. "Далее будут подписаны еще два технических исполнительных соглашения о создании фонда инвестиций и его финансировании и наполнении", - сообщил он. Этот фонд будет совершать на протяжении 10 лет инвестиции в развитие Украины, а США смогут перечислять в него в качестве вклада новую военную помощь. При этом Киев сохранит за собой контроль всех природных ресурсов и инфраструктуры, отметил Шмыгаль. По его словам, в США для подписания документов уже вылетела первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко.