США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах

В октябре Зеленский на заседании Европейского совета в Брюсселе представил «план победы», в котором также упоминался возможный договор о совместном использовании имеющихся в Украине критических ресурсов, в частности урана, титана, графита и лития. Их стоимость президент оценил в триллионы долларов.

Президент Украины предложил США, ЕС и другим союзникам заключить специальное соглашение, которым была бы предусмотрена совместная защита, инвестиции и использование указанных ресурсов.

Идея о совместном контроле над украинскими ресурсами актуализировалась после вступления в должность нового президента США Дональда Трампа в конце января. Однако он иначе истолковал предложения Зеленского.

В версии американского президента, доход от украинских ископаемых должен был быть компенсацией для США за уже оказанную военную помощь.

С первым вариантом такого соглашения в Киев 12 февраля прибыл американский министр финансов Скот Бессент. Однако власти Украины отказались подписать этот документ и вернули его со своими предложениями. В частности, из-за отсутствия в нем гарантий безопасности со стороны США.

«Я с уважением отношусь к Соединенным Штатам, и поэтому я сказал министру финансов США, что этот документ не готов», — отмечал Зеленский.

В первом варианте соглашения, по данным СМИ, предполагалось, что Украина и США создадут совместный фонд, в который внесут права на разработку недр. Доход от добычи полезных ископаемых должен был распределяться поровну — 50/50.