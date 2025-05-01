По всему миру отмечают День труда. Как он возник?

Ежегодно в нескольких странах мира отмечается День труда, и в этот день также поднимаются вопросы, важные для современных трудящихся.

В статье Национальной энциклопедии о Дне труда говорится, что в 1886 году Американская федерация организованного труда и профсоюзов потребовала восьмичасового рабочего дня для рабочих с 1 мая 1886 года. Это требование вылилось во всеобщую забастовку в Чикаго и столкновения с полицией, в ходе которых погибло несколько человек. Был установлен восьмичасовой рабочий день, и 1 мая впервые отмечалось как День международного единства и солидарности трудящихся в 1890 году после его провозглашения на первом международном конгрессе социалистических партий Европы в Париже 14 июля 1889 года.

В этот день во многих странах проходят демонстрации с протестными лозунгами против низкой заработной платы и неудовлетворительных условий труда, мер жесткой экономии правительства или высокого уровня безработицы. Масштабы и темы демонстраций различаются в зависимости от текущих событий и актуальных проблем конкретного года.

Впервые мероприятия, посвященные Дню труда, в Латвии прошли в 1893 году в Лиепае.

В Латвии улицы 1 мая есть как минимум в 13 населенных пунктах, в Варакляны и Скрунде есть площадь 1 мая, а в Огре - 1 мая гатве.