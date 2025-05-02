Видео ​За занавесом: россияне довольны Трампом и проклинают Европу

Послания российских пропагандистов на прошлой неделе были ясны: США - прагматичный партнер по переговорам, а Европа - злейший враг России. Заявления России говорят о том, что Москва уверена в благоприятном для нее исходе войны, поскольку на ее стороне президент США Дональд Трамп.
Чтобы понять российские пропагандистские сообщения, необходимо учитывать международный контекст. А именно, два мирных плана - американский и европейско-украинский, заявления Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона, встречу спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным.
Все эти события происходили на фоне российских ракетных ударов по украинским городам, в том числе ракеты попали в жилые дома в Киеве. Трамп не выразил соболезнования жертвам этой атаки, а лишь призвал: "Владимир, остановись! Давайте заключим мирный договор". Тем временем Макрон призвал Путина прекратить лгать о том, что он хочет мира, и при этом продолжать бомбить Украину.
"Мы ждем только одного ответа по Украине: согласится ли президент Путин на безоговорочное прекращение огня. Учитывая трудности с прекращением огня, гнев американцев должен быть направлен только на одного человека - президента Путина", - заявил французский президент.
Два мирных плана
В отличие от большинства стран Европейского союза (ЕС), Трамп заявил, что США готовы "де-юре" признать оккупацию и присоединение Крыма к России. США также могут быть готовы "де-факто" признать контроль России над оккупированными ею украинскими территориями.
В то же время Трамп подчеркнул, что не видит возможности вступления Украины в НАТО, а также заявил, что гарантии безопасности Украины являются обязанностью ЕС. Наибольшее возмущение в Украине и Европе, и, конечно же, признательность россиян вызвало заявление Трампа о том, что самой большой уступкой со стороны России было отказаться от завоевания всей территории Украины.
Между тем совместные европейские и украинские предложения предусматривают, что территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безоговорочного прекращения огня. Также Украина получает надежные гарантии безопасности, в том числе со стороны США (соглашение, аналогичное статье 5 Договора НАТО), на период, пока среди союзников не будет достигнут консенсус относительно членства Украины в НАТО.
Если мирный план США предусматривает отмену действующих санкций против России, то европейское и украинское предложение заключается в том, что санкции могут быть сняты постепенно, только после полного прекращения огня. В европейских и украинских предложениях также оговаривается, что Россия не будет чинить никаких препятствий дальнейшему развитию вооруженных сил Украины, что полностью противоречит заявлению Путина о том, что "специальная военная операция" направлена на полную демилитаризацию Украины.
Этот контекст позволяет хорошо понять риторику кремлевских идеологов, которая, если говорить упрощенно, такова: Трамп относительно хорош, но Европа - наш злейший враг. Как выразился одиозный пропагандист Владимир Соловьев, Трамп не наш, а Европа против нас. Конечно же, "нацистская" и "сатанинская" Европа.
Источники CNN, знакомые с ходом мирных переговоров, сообщили, что Трамп в глубине души разочарован своей неспособностью положить конец войне. Однако пока его нетерпение не привело к каким-либо попыткам заставить Россию принять чрезвычайно щедрые условия.
Например, Трамп мог бы срочно поставить оружие Украине, чтобы увеличить цену войны для российских войск. Он мог бы направить в Киев системы противоракетной обороны "Patriot" или обеспечить защиту от баллистических ракет. Президент США может также ввести вторичные санкции в отношении стран, которые продолжают покупать российскую нефть и финансировать тем самым военные действия. Однако, как отмечает CNN, Трамп ничего из этого не сделал. И его неравномерный подход грозит дальнейшим увеличением количества жертв войны.
"Чем дольше Москва будет говорить, тем лучше будет выглядеть сделка. Чем дольше идет борьба, тем лучше, скорее всего, станет ситуация на поле боя. У Кремля есть все стимулы поддерживать дипломатию, даже подписать раннее, хаотичное соглашение, от которого она впоследствии может отказаться. Но нет никаких оснований полагать, что Россия хочет переговоров, которые фактически прекратят войну" - считает CNN.
Это согласуется с мнением Татьяны Становой, исследователя Фонда Карнеги за международный мир, о том, что Путин может согласиться на мир, предлагаемый Трампом, хотя кремлевский диктатор далек от отказа от своих максималистских целей по уничтожению государственности и суверенитета Украины.
"Любое соглашение было бы тактическим маневром - инвестицией в переходный период, в течение которого Украина была бы вынуждена прекратить сопротивление. Главным, не подлежащим обсуждению, требованием было бы прекращение поставок оружия на Украину со стороны Запада, а также другие условия, не позволяющие Киеву укреплять свои военные позиции во время паузы", - считает Становая.
"Макрон - зарвавшийся петух"
Россияне прекрасно понимают, особенно после визита Уиткоффа к Путину, что главным препятствием к благоприятному для Москвы завершению войны являются возражения европейских стран - как отказ "де-юре" признать оккупацию Крыма, так и позиция, что санкции против России будут сняты только после полного, безоговорочного прекращения огня, и отказ (в отличие от Трампа) заявить, что Украина никогда не будет принята в НАТО.
Следовательно, все кремлевские идеологи направляют свою ненависть и агрессию против Европы. Очевидно, что США, идущие по пути авторитаризма, с их позицией о том, что прав сильнейший и важны интересы великих держав, а не нормы международного права, являются для Москвы прекрасным союзником. В свою очередь, демократическая Европа, стремящаяся к поддержанию верховенства закона, является смертельным врагом.
Поэтому пропагандисты кричат, что Европой руководят "безумцы, рвущиеся к Третьей мировой войне". По сути, русские сами себя разоблачают, заявляя, что если украинская война не закончится на выгодных Кремлю условиях, то они готовы пойти ва-банк.
"Макрон - Микрон, жену которого мог бы играть российский актер Панин (Алексей Панин, осудивший российскую агрессию и сделавший каминг-аут как бисексуал -ред.) - зарвавшийся петух и merde ("дерьмо")", - кричал Соловьев. При этом пропагандист в очередной раз подчеркнул, что Третья мировая война будет исключительно ядерной и от столиц европейских стран ничего не останется. "Мы не угрожаем, мы просто констатируем факт", - сказал Соловьев.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Весь клан кремлевских идеологов соревновался друг с другом, кто сильнее демонизирует Европу. Оскорбления сыпались как из рога изобилия - от возрождения нацизма до безбожия и сатанизма. Самопровозглашенный "политолог" Сергей Медведев зашел даже так далеко, что заявил, что в Европе возрождаются человеческие жертвоприношения, имея в виду, что европейская помощь Украине лишь "продлевает уничтожение людей".
Война цивилизаций и подарки Ленина
При этом пропагандисты лицемерно заявляли в отношении готовности Трампа признать "де-юре" оккупацию Крыма и "де-факто" российский контроль над оккупированными территориями, что речь идет уже не о территориях, а о людях, которые там проживают, изъявили на референдуме свое свободное волеизъявление о принадлежности к России и стали российскими гражданами.
"Спецоперация не касается территорий, это война цивилизаций, цель которой - вернуть Украину в православную цивилизацию", - заявили в Кремле. В то же время повторно звучали необоснованные обвинения в украинских "зверствах" на Донбассе, якобы направленных против русскоязычного гражданского населения.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Вновь зазвучали старые разговоры о том, что украинская государственность не имеет исторической основы и что создание украинского государства было неоправданным подарком Ленина. В этом контексте вновь отличился бывший депутат Европарламента от Латвии, а ныне постоянный участник российских пропагандистских программ Андрей Мамыкин, заявивший, что Ленин "подарил" независимость не только Украине, но и странам Балтии.
"То, что тебе дарится, то, за что ты не воюешь, не ценится - то, за что ты не платишь своей кровью, как русские, например, которые обильно полили землю Прибалтики русской кровью, исторически, со времен Петра Первого", - заявил Мамыкин. Тем самым он в очередной раз проявил себя как лживый империалист, притворвшись, что ничего не знает о Войне за независимость, в ходе которой латыши завоевали для себя свободное и независимое государство, которое им никто не дарил.
Видео: Фрагмент пропагандистской передачи
Надо сказать, что риторика Трампа весьма близка к российским пропагандистским посылам, особенно в отношении принадлежности Крыма России.
Между тем CNN пишет, что "если администрация Трампа каким-либо образом признает суверенитет России над Крымом, это станет нарушением международного права, а также ряда деклараций и соглашений, заключенных Соединенными Штатами, включая первую администрацию Трампа".
Сергей Васильев, эксперт по международному праву и профессор Открытого университета в Нидерландах, заявил CNN, что подобное заявление было бы недействительным с точки зрения международного права.
Признание Крыма частью России означало бы нарушение администрацией Трампа Будапештского меморандума 1994 года, в котором США обязались уважать суверенитет и границы Украины в обмен на отказ Киева от ядерного оружия.
Как заявила CNN профессор права и директор центра по правам человека Университета Эссекса Карла Ферстманн, признание США суверенитета России над Крымом в принципе может придать определенный вес утверждению Москвы о том, что статус полуострова был определен на референдуме 2014 года, который западные державы осудили как фиктивный.
Что касается реакции Трампа на ракетные удары России по украинским городам, CNN пишет, что это был всего лишь "вялый пост" в "Truth Social", в котором он, похоже, больше обеспокоен временем атак, чем массовыми убийствами беззащитных мирных жителей.
Как заявил телеканал, "другой президент США мог бы выразить соболезнование жертвам, указать, что преднамеренные нападения на мирных жителей являются военным преступлением, и пригрозить последствиями. Но ответ Трампа соответствует его давней практике отказа связывать результаты ужасающих атак с лидером, который отдал приказ".
Примечательное заявление о так называемом мирном плане США для Европы сделал бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который написал в социальной сети "X" "Европа стоит перед историческим выбором - либо соблюдать международное право, продолжая поддерживать жертву, несмотря ни на что, либо попытаться сохранить поддержку США остальной Европе, отказавшись от части или всей Украины. (...) Прямо сейчас, сегодня, мы сталкиваемся с решением, которое определит будущее Европы. Либо мы стиснем зубы и будем сражаться за города, небо, окопы и пляжи Украины, либо мы выкинем белый флаг позорной капитуляции, бросим друзей перед крокодилом и будем дрожать за кустами, пока в его меню не появятся наши собственные страны".
Проект софинансирует Фонд поддержки СМИ из средств государственного бюджета Латвии. #SIF_MAF2022.
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