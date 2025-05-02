Видео ​За занавесом: россияне довольны Трампом и проклинают Европу

"Любое соглашение было бы тактическим маневром - инвестицией в переходный период, в течение которого Украина была бы вынуждена прекратить сопротивление. Главным, не подлежащим обсуждению, требованием было бы прекращение поставок оружия на Украину со стороны Запада, а также другие условия, не позволяющие Киеву укреплять свои военные позиции во время паузы", - считает Становая.

"Макрон - зарвавшийся петух"

Россияне прекрасно понимают, особенно после визита Уиткоффа к Путину, что главным препятствием к благоприятному для Москвы завершению войны являются возражения европейских стран - как отказ "де-юре" признать оккупацию Крыма, так и позиция, что санкции против России будут сняты только после полного, безоговорочного прекращения огня, и отказ (в отличие от Трампа) заявить, что Украина никогда не будет принята в НАТО.

Следовательно, все кремлевские идеологи направляют свою ненависть и агрессию против Европы. Очевидно, что США, идущие по пути авторитаризма, с их позицией о том, что прав сильнейший и важны интересы великих держав, а не нормы международного права, являются для Москвы прекрасным союзником. В свою очередь, демократическая Европа, стремящаяся к поддержанию верховенства закона, является смертельным врагом.

Поэтому пропагандисты кричат, что Европой руководят "безумцы, рвущиеся к Третьей мировой войне". По сути, русские сами себя разоблачают, заявляя, что если украинская война не закончится на выгодных Кремлю условиях, то они готовы пойти ва-банк.