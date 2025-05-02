Надежда или ловушка: что принесет Украине соглашение с США?

Соглашение о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления - это в пользу Украины или предательство интересов страны? DW опросила экспертов.
Сделка о редкоземельных металлах, сделка о полезных ископаемых, сделка о недрах - как только ни называли соглашение, которое договорились подписать после инаугурации президента США Дональда Трампа Соединенные Штаты и Украина. Спустя три месяца - после нескольких попыток и изменений подходов - документ был подписан в Вашингтоне 30 апреля.
От Украины подпись поставила первая вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко, от США - министр финансов Скотт Бессент. Согласно тексту, обнародованному на сайте правительства в Киеве, теперь эта договоренность официально называется соглашением о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. О чем говорится в соглашении и как его восприняли в Украине?
Ключевые положения соглашения
Текст документа насчитывает всего 10 страниц, и еще две занимают приложения к нему. После подписания Юлия Свириденко сообщила, что США и Украина создадут совместный инвестиционный фонд восстановления, который будет привлекать глобальные инвестиции в страну. Полная собственность и контроль остаются за Украиной. Все ресурсы на украинской территории и территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра также остаются в украинской собственности - это закреплено соглашением.
Фонд создан по принципу "50/50", что означает равные доли Киева и Вашингтона в совместном управлении им. "Ни у одной из сторон не будет преобладающего голоса, и это будет отражать равноправное партнерство Украины и США", - написала Свириденко в соцсети Facebook.
Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или в управлении государственными компаниями: они и дальше будут принадлежатьУкраине. Компании вроде "Укрнафты" или "Энергоатома" остаются в собственности государства. Соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США, соответствует украинской Конституции и не изменяет евроинтеграционный курс.
Оппозиция хочет быть причастной к процессу
Чтобы соглашение вступило в силу, его должна ратифицировать Верховная рада. Впрочем, фракция оппозиционной партии "Европейская солидарность" недовольна тем, что депутаты не были вовлечены в переговоры по этому соглашению, и требует от президента страны Владимира Зеленского провести встречу с представителями парламентских фракций и групп для обсуждения.
Депутаты от партии "Евросолидарность" требуют приобщения парламентариев к заключению правительством подобных соглашений, а также прозрачности, публичного контроля и подотчетности в этом процессе. "Все решения по реализации соглашения должны приниматься прозрачно, с обязательным информированием народа Украины и парламента, а также с привлечением независимого аудита по использованию инвестиций и ресурсов", - говорится в заявлении партии.
Инвестиции - это не быстро, но реально
По мнению руководителя аналитического направления "Сети защиты национальных интересов "АНТС" Ильи Несходовского, сейчас соглашение с США необходимо для Украины. "Мы платим, отдаем часть доходов от наших ресурсов, но взамен получаем военную и финансовую помощь и американские инвестиции. Понимая, что американский контроль над тем, как осуществляются инвестиции, рассчитывают, что американцы будут больше хотеть инвестировать в украинскую экономику", - отмечает Несходовский.
Но инвестиции придут не сразу. Эксперты считают, что на это можно рассчитывать лишь после окончания горячей фазы войны, заморозки конфликта или подписания мирного соглашения. "Новые проекты сейчас, во время войны, невозможны. Я не верю, что технически это может произойти раньше середины следующего года. Потому что даже те компании, которые хотят инвестировать в Украину - либо в ресурсы, либо в добычу, либо в переработку, - должны это заложить в бюджет на следующий год", - сказал в беседе с корреспонденткой DW соучредитель и директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин. В лучшем случае американские инвестиции придут в Украину в 2027-2028 годах, считает Амелин. "Америка сохраняет мотивацию нам помогать, но следующая помощь будет идти как долг, который будет накапливаться в этом фонде. Ведь наш вклад в фонд это добыча, а она не может быть быстро", - говорит он.
Возобновится ли военная помощь США Киеву?
Многие специалисты полагают, что соглашение политически выгодно Украине для продолжения сотрудничества с США, и прогнозируют интенсификацию американской военной помощи. "Это огромная политическая и дипломатическая победа для Украины. Она дает Трампу внутреннюю политическую победу и поэтому - более позитивное отношение к Украине. Украина смогла защитить свои интересы в этом соглашении. Все драконовские желания другой стороны, несмотря на бешеное давление, которое себе сложно представить, были отменены для Украины", - написал в соцсети Facebook бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов, который сегодня возглавляет Киевскую школу экономики.
Эксперты считают примечательным, что сразу после подписания соглашения в СМИ появилась информация, что администрация Трампа впервые после его второго вступления в должность президента США - согласилась продать Украине оружие на сумму от 50 млн долларов.
Что с гарантиями безопасности для Украины?
В то же время аналитики отмечают, что в документе отсутствуют какие-либо гарантии безопасности для Украины от США, хотя именно эту идею продвигал Зеленский, инициируя подписание соглашения, в частности в обмен на доступ к украинским недрам. "Соглашение является более политическим, и это тоже надо понимать. Это попытка возобновить отношения с США. Но ведь в нем нет гарантий безопасности, и это действительно проблема для Украины", - подчеркнул в комментарии DW директор Института мировой политики Евгений Магда. По его словам, Украина подписала с международными партнерами уже более 300 соглашений о безопасности, которые для безопасности страны более полезны, чем соглашение с США об инвестиционном фонде.
Доцент кафедры международных отношений и директор Центра международных исследований Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик скептически оценивает как соглашение в целом, так и заверения Белого дома в том, что американские инвестиции - лучшая гарантия безопасности для Украины. "Наверное, о гарантиях безопасности никто не хочет пока в Вашингтоне говорить. Следовательно, и нет перспектив на ближайшее время на поставки нового оружия, военной или даже гуманитарной помощи. Поэтому серьезно рассматривать это соглашение как гарантию безопасности для Украины нельзя", - сказал Дубовик в беседе с DW.
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