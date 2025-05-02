Надежда или ловушка: что принесет Украине соглашение с США?

Но инвестиции придут не сразу. Эксперты считают, что на это можно рассчитывать лишь после окончания горячей фазы войны, заморозки конфликта или подписания мирного соглашения. "Новые проекты сейчас, во время войны, невозможны. Я не верю, что технически это может произойти раньше середины следующего года. Потому что даже те компании, которые хотят инвестировать в Украину - либо в ресурсы, либо в добычу, либо в переработку, - должны это заложить в бюджет на следующий год", - сказал в беседе с корреспонденткой DW соучредитель и директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин. В лучшем случае американские инвестиции придут в Украину в 2027-2028 годах, считает Амелин. "Америка сохраняет мотивацию нам помогать, но следующая помощь будет идти как долг, который будет накапливаться в этом фонде. Ведь наш вклад в фонд это добыча, а она не может быть быстро", - говорит он.