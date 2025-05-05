Скоро ли в Риге не останется гравийных дорог?

Двойная поверхностная обработка - это покрытие гравийной дороги двумя слоями битумной эмульсии и щебня. Ранее Re:Check обратился в Рижскую думу с вопросом, считается ли такая дорога после обработки твердой или все еще гравийной. В отделе общественных отношений думы ответили, что это по-прежнему гравийное покрытие, но с противопылевой обработкой. Также и в пресс-релизах дума не говорит о твердом покрытии, а сообщает, что обновляется и улучшается гравийное покрытие.

Неправильно называть это твердым покрытием, указал Re:Check по телефону ассоциированный профессор факультета строительства и машиностроения Рижского технического университета Виктор Харитонов. Твердое покрытие - это, например, асфальтобетон или брусчатка.

Харитонов объясняет разницу между твердым и "черным" покрытием, сравнивая дорогу с матрасом. Твердое покрытие - это как если на матрас положить, например, фанеру. Если по нему ходить, матрас не будет прогибаться. А поверхностная обработка - это как покраска поверхности матраса. "Если дети начнут прыгать по [покрашенному] матрасу, он будет деформироваться, и дети глубоко провалятся в него", - поясняет Харитонов.

"Черное" покрытие устраняет пыление, делает дорогу водонепроницаемой и продлевает ее срок службы. Однако в отличие от, например, асфальта, черное покрытие не увеличивает несущую способность дороги и не предназначено для интенсивного движения тяжелого транспорта.

Харитонов также указывает, что гравийная дорога, покрытая черным слоем, все равно остается гравийной. В отличие от, скажем, асфальта, верхний слой гравийной дороги несвязанный - он просто насыпан и утрамбован, но его частицы не склеены.

В телефонном разговоре с Re:Check депутат Пулкс отметил, что он воспринимает "черное" покрытие как твердое: "Потому что там больше нет пыли. Ну хорошо, это не классическое асфальтовое покрытие. Я это прекрасно понимаю, но считаю, что это тоже твердое покрытие". Он добавил, что в передаче выразился упрощенно, так как говорить о двойной поверхностной обработке долго, и люди, возможно, до конца не понимают, что это такое.

Вывод: Гравийную дорогу, покрытую "черным" слоем, некорректно называть твердым покрытием. Такая обработка не меняет статус дороги - она остается гравийной.