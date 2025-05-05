Тысячи людей застряли в испанских поездах из-за кражи кабеля

Тысячи людей ночью оказались заблокированы в поездах после того, как из-за кражи медных кабелей было приостановлено движение скоростных поездов между Мадридом и южным регионом Испании - Андалусией, сообщают зарубежные СМИ.
После произошедшей в воскресенье, 4 мая, кражи, которую министр транспорта Оскар Пуэнте назвал "серьезным актом саботажа", власти в понедельник начали расследование.
Министр уточнил, что кабели были похищены в пяти местах, находящихся на расстоянии нескольких километров друг от друга вдоль линии скоростного сообщения. Утром в понедельник, 5 мая, Пуэнте сообщил, что движение поездов полностью восстановлено.
Нарушения в работе транспорта произошли спустя неделю после того, как в Испании и Португалии наблюдались перебои с подачей электроэнергии, из-за чего также была временно остановлена работа поездов. Причина тех отключений до сих пор неизвестна.
В целом было нарушено движение 30 поездов, а более 10 000 пассажиров оказались заблокированы.
За последние годы стоимость меди резко выросла, и случаи краж кабелей с железнодорожных и телекоммуникационных сетей значительно участились.
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