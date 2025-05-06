The Telegraph: Британия готовится к войне с Россией

План внутренней обороны подробно описывает стратегию реагирования на атаку со стороны другого государства. В частности, он охватывает сценарии применения противником баллистических ракет и ядерного оружия, а также других средств нападения. Как отмечает The Telegraph, впервые в истории документа в него включена и защита от киберугроз.

Кроме того, обновленный план охватит вопросы функционирования жизненно важной инфраструктуры в условиях военных действий - в том числе железных дорог, автомобильных магистралей, судоходства, почтовой связи и телефонных сетей. Документ содержит и конкретные инструкции относительно работы правительства и общественных СМИ в условиях войны, а также меры по обеспечению безопасности Кабинета министров и укрытия для членов королевской семьи.

Министерство обороны Великобритании выступило с инициативой создать британский аналог израильского "Железного купола" - системы противовоздушной оборонной защиты, предназначенной для перехвата ракетных ударов противника.

В апреле текущего года британские министры впервые официально признали Россию угрозой национальной безопасности страны. В Лондоне опасаются, что в случае вооруженного нападения британские вооруженные силы окажутся не только недостаточно эффективными на поле боя, но и неспособными обеспечить защиту гражданского населения.

Согласно январской оценке специалистов, успешная атака со стороны России "с высокой долей вероятности приведет к жертвам среди мирного населения", вызовет значительные экономические потери и нарушит работу ключевых служб.