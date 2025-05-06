Украинские беспилотники остановили российские аэропорты

В ночь на вторник Россия подверглась массированной атаке украинских беспилотников, в результате чего на некоторое время была остановлена работа множества аэропортов, свидетельствуют сообщения российских официальных лиц.
Министерство обороны России заявило, что ночью было запущено 105 беспилотников, атака затронула 11 российских регионов. При этом подробности о причиненных повреждениях российские власти не раскрывают.
В результате атаки украинских беспилотников временные ограничения были введены на работу всех четырех московских аэропортов - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковского. Кроме того, на некоторое время была остановлена работа аэропортов в Калуге, Самаре, Иваново, Нижнем Новгороде, Ярославле, Саратове, Волгограде, Казани и Нижнекамске.
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