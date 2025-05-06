Украинские беспилотники остановили российские аэропорты

Министерство обороны России заявило, что ночью было запущено 105 беспилотников, атака затронула 11 российских регионов. При этом подробности о причиненных повреждениях российские власти не раскрывают.

В результате атаки украинских беспилотников временные ограничения были введены на работу всех четырех московских аэропортов - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковского. Кроме того, на некоторое время была остановлена работа аэропортов в Калуге, Самаре, Иваново, Нижнем Новгороде, Ярославле, Саратове, Волгограде, Казани и Нижнекамске.