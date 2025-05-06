В Риге планируют запретить фейерверки по ночам

Такой запрет предусматривают заново разработанные обязующие правила "О временных ограничениях на использование фейерверков и сценических пиротехнических изделий в Риге". Планируется, что использование фейерверков и сценических пиротехнических изделий на административной территории Рижского самоуправления будет запрещено с 22 до 7 часов, за исключением публичных мероприятий, которые согласованы с Рижской думой, а также с полуночи до 1 часа ночи на Новый год.

До 20 мая рижан призывают высказать мнение о временных ограничениях на использование фейерверков и сценических пиротехнических изделий в Риге.

Как считает вице-мэр Риги Линда Озола ("Код для Риги"), новые обязующие правила дают четкую юридическую основу для рассмотрения инцидентов, таких как те, которые наблюдались, когда фанаты футбольного клуба "Аякс" запускали фейерверки у подножия памятника Свободы.