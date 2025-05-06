В Риге планируют запретить фейерверки по ночам

Такой запрет предусматривают заново разработанные обязующие правила "О временных ограничениях на использование фейерверков и сценических пиротехнических изделий в Риге". Планируется, что использование фейерверков и сценических пиротехнических изделий на административной территории Рижского самоуправления будет запрещено с 22 до 7 часов, за исключением публичных мероприятий, которые согласованы с Рижской думой, а также с полуночи до 1 часа ночи на Новый год.
До 20 мая рижан призывают высказать мнение о временных ограничениях на использование фейерверков и сценических пиротехнических изделий в Риге.
Как считает вице-мэр Риги Линда Озола ("Код для Риги"), новые обязующие правила дают четкую юридическую основу для рассмотрения инцидентов, таких как те, которые наблюдались, когда фанаты футбольного клуба "Аякс" запускали фейерверки у подножия памятника Свободы.
Как агентству LETA объяснили в муниципальной полиции Риги, в данный момент в силе нет ни одного обязующего правила Рижского самоуправления, которое ограничивало бы использование пиротехники в столице. В данный момент муниципальная полиция контролирует использование пиротехники на основе Закона об обороте пиротехники. Упомянутый закон устанавливает, что фейерверки и сценические пиротехнические изделия запрещено использовать на проезжей части и тротуарах, если не получено разрешение местного самоуправления.
Кроме того, фейерверки запрещены ближе 100 метров от государственных и муниципальных учреждений, зарубежных дипломатических представительств, церквей, медучреждений, образовательных учреждений, структур социальной опеки и социальной реабилитации, автовокзалов, железнодорожных станций, аэропортов и пассажирских портов, если не получено разрешение соответственных структур.
Пиротехнические ракеты нельзя использовать во дворах многоквартирных домов. Закон также устанавливает, что самоуправления, издавая обязующие правила, уполномочены ограничивать время и место использования фейерверков и сценических пиротехнических устройств.
Напомним, в январе этого года фанаты амстердамского футбольного клуба "Аякс" устроили беспорядки в центре Риги, а также применили пиротехнику возле памятника Свободы. По факту этих событий полиция возбудила два уголовных дела по факту хулиганства. Памятник Свободы в результате беспорядков не пострадал.
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