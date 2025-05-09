Китай надеется, что мирное соглашение, "принятое всеми сторонами", может быть достигнуто путем диалога, сказал Си.

Министр иностранных дел Китая Ван И уже делал подобное заявление - в марте он сказал, что все стороны конфликта хотят "справедливого и прочного мирного соглашения, которое будет обязательным и приемлемым для всех".

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, ранее заявлял, что было бы "естественно" попросить помощи у Китая в попытках достичь соглашения между Россией и Украиной, напоминает Bloomberg.

В феврале 2023 года Китай представил план из 12 пунктов по прекращению войны между Россией и Украиной, но он был отвергнут союзниками Киева.

План, в частности, включал в себя отмену санкций против России.