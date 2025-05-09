Венгрия высылает двух украинских дипломатов за шпионаж

Высылка украинских дипломатов произошла вскоре после сообщения о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) впервые в истории страны раскрыла сеть агентов венгерской военной разведки.

Задачей этой ячейки был сбор информации о военной обороне Закарпатской области, поиск слабых мест в наземной и противовоздушной обороне региона, а также изучение социально-политических взглядов местного населения, сообщили в СБУ.

Сийярто назвал заявление СБУ "украинской пропагандой" и посоветовал "относиться с осторожностью" к этой информации.

СБУ задержала двух агентов из сети венгерских спецслужб, сообщили ранее украинские СМИ. Один из агентов - 40-летний военнослужащий в отставке из Береговского района, завербованный в 2021 году.

В Закарпатской области, граничащей с Венгрией, около 12% населения составляют этнические венгры.