Мошенники используют социальные сети для обмана

Стоит отметить, что дефицит лекарств - тот фактор, который "шире открывает двери" мошенникам - чтобы раздобыть необходимые лекарства, люди все чаще ищут их на сомнительных сайтах, в социальных сетях, а то и покупают "с рук". Эту тенденцию используют преступники.

"Девочки, у меня остался детский сироп от кашля, отдам за мороженое", - говорится в посте в некоей группе в Facebook. Другой пользователь социальных сетей призывает людей купить якобы эффективную мазь для облегчения боли в шее. Люди продают различные средства для профилактики проблем с фертильностью, с потенцией, устранения симптомов менопаузы, снижения зависимости от кортизола, контроля тревожности и других недугов, которые часто поражают людей в сегодняшнее бурное время.