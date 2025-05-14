Как развивать Покайнский лес? Самоуправление проводит опрос

Власти приглашают не только местных жителей, но и гостей со всей Латвии заполнить анкету, чтобы выяснить, какие ценности люди видят в лесу, что считают важным, что необходимо сохранить, улучшить или особо подчеркнуть.

"Наша задача - создать сбалансированное, основанное на потребностях жителей видение дальнейшего развития Покайнского леса как туристического направления и культурной территории. Данный опрос поможет нам понять разные взгляды людей, которые формировали это место на протяжении времени", - пояснили в муниципалитете.

Лес находится под управлением акционерного общества "Латвийские государственные леса" (LVM). Роль местного самоуправления заключается в организации диалога, координации обмена мнениями и привлечении жителей к обсуждению будущего этой территории. В муниципалитете подчеркивают, что благодаря сотрудничеству сторон возможно согласовать решения, отвечающие реальным потребностям и общей заинтересованности.

В компании LVM отмечают, что Покайнский лес - необычный туристический объект благодаря множеству удивительных легенд. Это живописная местность с выразительным рельефом, крутыми холмами, глубокими долинами и разнообразными по составу и возрасту лесными массивами. Однако наиболее необычное здесь - многочисленные каменные насыпи и валуны разного размера.

В лесу оборудованы тропы общей протяженностью около 15 километров, очищены и приведены в порядок каменные сооружения, а отдельным крупным камням даны собственные названия.