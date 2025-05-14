Сейм отклонил идею об оплачиваемых выходных во время менструации

Комиссия проголосовала за поручение Кабинету министров разработать программу действий для решения проблем, описанных в инициативе. Ответ от правительства ожидается до 1 декабря, после чего будет принято решение о дальнейших шагах.

Автор инициативы, Мария Ушканова, присутствовала на заседании и отметила, что сама и ее знакомые сталкивались с болезненными менструациями. Она подчеркнула, что почти 11 000 подписей, собранных на платформе manabalss.lv, свидетельствуют о важности этой проблемы для многих женщин в стране.

Ушканова призвала депутатов проявить эмпатию и отметила, что даже если инициатива не будет продвигаться дальше в Сейме, сам факт обсуждения уже является шагом к более понимающему обществу.

Парламентский секретарь Министерства здравоохранения, Даце Клявиня, признала, что проблема заслуживает обсуждения, но выразила мнение, что ее не следует решать через предоставление дополнительных выходных. По ее словам, необходимо повышать осведомленность женщин о своем здоровье, а также использовать существующие возможности, такие как больничные листы и гибкий график работы.