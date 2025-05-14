Сейм отклонил идею об оплачиваемых выходных во время менструации

14 мая депутаты Комиссии по мандатам, этике и заявлениям Сейма Латвии рассмотрели инициативу о введении двух оплачиваемых выходных дней для женщин во время менструации. Несмотря на признание того, что менструации могут вызывать значительный дискомфорт и снижать трудоспособность, предложение не получило поддержки.
Комиссия проголосовала за поручение Кабинету министров разработать программу действий для решения проблем, описанных в инициативе. Ответ от правительства ожидается до 1 декабря, после чего будет принято решение о дальнейших шагах.
Автор инициативы, Мария Ушканова, присутствовала на заседании и отметила, что сама и ее знакомые сталкивались с болезненными менструациями. Она подчеркнула, что почти 11 000 подписей, собранных на платформе manabalss.lv, свидетельствуют о важности этой проблемы для многих женщин в стране.
Ушканова призвала депутатов проявить эмпатию и отметила, что даже если инициатива не будет продвигаться дальше в Сейме, сам факт обсуждения уже является шагом к более понимающему обществу.
Парламентский секретарь Министерства здравоохранения, Даце Клявиня, признала, что проблема заслуживает обсуждения, но выразила мнение, что ее не следует решать через предоставление дополнительных выходных. По ее словам, необходимо повышать осведомленность женщин о своем здоровье, а также использовать существующие возможности, такие как больничные листы и гибкий график работы.
Клявиня также подчеркнула, что невозможно предусмотреть выходные для каждого медицинского диагноза в законодательстве.
Специалисты в области гинекологии, приглашенные на заседание, включая главного специалиста Министерства здравоохранения по гинекологии и акушерству Даце Резебергу и президента Латвийской ассоциации гинекологов и акушеров Ласму Лидаку, согласились с тем, что предоставление дополнительных выходных не является необходимым, но подчеркнули важность повышения уровня образования в области здравоохранения.
Инициатива Ушкановой предусматривала внесение изменений в Трудовой закон, предоставляющих женщинам право на два оплачиваемых выходных дня во время менструации. Она утверждала, что это улучшит здоровье, благополучие и рабочую среду женщин, а также снизит стигматизацию менструаций.
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери выразил мнение, что, возможно, пришло время для обсуждения особенностей биологического цикла женщин, чтобы уменьшить табу и стереотипы, связанные с менструациями. Он также отметил, что в случаях, когда физический и эмоциональный дискомфорт от менструаций мешает выполнению рабочих обязанностей, уже существуют возможности для получения больничного или договоренности с работодателем о дистанционной работе.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!