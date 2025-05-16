Кто-то в Сети торгует вещами Тиммы. Марк Пугачев отреагировал

Марк Пугачев, друг покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, случайно обнаружил, что на одном из популярных зарубежных сайтов продаются баскетбольные шорты Тиммы. Он решился на радикальный шаг.
Недавно отец Яниса Тиммы Райтис сообщил в своих социальных сетях, что пропало более 100 уникальных пар спортивной обуви, принадлежавших его сыну.
"Но теперь этого больше нет. Все исчезло. Коллекция, в которую вложены годы, деньги, память… просто пропала. Как так получилось? Где все это сейчас? Вопрос, на который пока нет ответа…" - написал Райтис Тимма, который после ухода Яниса стал хозяином его пса Бу.