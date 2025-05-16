Кто-то в Сети торгует вещами Тиммы. Марк Пугачев отреагировал

"Но теперь этого больше нет. Все исчезло. Коллекция, в которую вложены годы, деньги, память… просто пропала. Как так получилось? Где все это сейчас? Вопрос, на который пока нет ответа…" - написал Райтис Тимма, который после ухода Яниса стал хозяином его пса Бу.