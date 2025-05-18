Исследование: учителя готовы осваивать технологии, но часто не знают как

Как показал опрос, 47,8% педагогов считают, что им легко дается работа с цифровыми технологиями и различными устройствами. В то же время 12,3% признались в обратном. Большинство учителей (67%) заявили, что хотели бы попробовать в работе новые цифровые инструменты, а 7,6% к таким экспериментам не склонны.

Исследование выявило значительные различия в цифровых компетенциях педагогов, подчеркнув, что многим требуется дополнительная поддержка. В ходе опроса учителям дважды предлагалось оценить собственные цифровые навыки: первый раз до знакомства с подробными описаниями цифровых компетенций, второй - после ознакомления с ними.

После изучения описаний цифровых навыков возросло число педагогов, которые идентифицировали себя как начинающие пользователи (с 8,2% до 12,7%) и экспериментаторы (с 29% до 42,3%). В то же время снизилась доля тех, кто считал себя уверенными пользователями (с 48,1% до 32,7%), экспертами (с 10,4% до 9,2%) и лидерами (с 3,7% до 2,5%). Незначительный рост отмечен только в категории "внедренцев" (с 0,4% до 0,5%).