Исследование: учителя готовы осваивать технологии, но часто не знают как

Каждый пятый педагог (21,3%) регулярно использует новейшие технологии в образовательном процессе, однако почти треть учителей (28,9%) признается, что им не хватает знаний и навыков для их применения, свидетельствуют результаты исследования, проведенного фондом IT Izglitibas fonds совместно с обществом RigaTechGirls.
Как показал опрос, 47,8% педагогов считают, что им легко дается работа с цифровыми технологиями и различными устройствами. В то же время 12,3% признались в обратном. Большинство учителей (67%) заявили, что хотели бы попробовать в работе новые цифровые инструменты, а 7,6% к таким экспериментам не склонны.
Исследование выявило значительные различия в цифровых компетенциях педагогов, подчеркнув, что многим требуется дополнительная поддержка. В ходе опроса учителям дважды предлагалось оценить собственные цифровые навыки: первый раз до знакомства с подробными описаниями цифровых компетенций, второй - после ознакомления с ними.
После изучения описаний цифровых навыков возросло число педагогов, которые идентифицировали себя как начинающие пользователи (с 8,2% до 12,7%) и экспериментаторы (с 29% до 42,3%). В то же время снизилась доля тех, кто считал себя уверенными пользователями (с 48,1% до 32,7%), экспертами (с 10,4% до 9,2%) и лидерами (с 3,7% до 2,5%). Незначительный рост отмечен только в категории "внедренцев" (с 0,4% до 0,5%).
Учителя чаще всего уверенно пользуются технологиями, необходимыми в повседневной работе: электронной почтой и инструментами для создания презентаций. Более сложные цифровые компетенции - например, анализ данных, кибербезопасность или вопросы авторского права - освоены ими значительно хуже.
Подавляющее большинство педагогов (81,2%) указали, что в их классах доступно необходимое цифровое оборудование: проекторы, компьютеры и интерактивные доски. В то же время лишь 58,4% подтвердили наличие в школе быстрого и безопасного подключения к интернету.
80% опрошенных педагогов отметили поддержку со стороны руководства школ в интеграции цифровых технологий в учебный процесс. Вместе с тем только 46,6% указали, что их учебные заведения регулярно проводят мероприятия для профессионального развития цифровых компетенций сотрудников.
В исследовании цифровых навыков педагогов Латвии использовался инструмент самооценки, разработанный Европейской комиссией - SelfieForTeachers. В опросе приняли участие 1549 педагогов и представители 300 образовательных организаций.
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