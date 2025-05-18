При крушении вертолетов в Финляндии погиб известный эстонский мотогонщик

Пятеро любителей авиации из Эстонии на двух вертолетах направлялись на авиашоу в Финляндии, но при подлете к месту назначения вертолеты столкнулись друг с другом. Никто из находившихся в вертолете людей не выжил. Сообщалось, что в авиакатастрофе разбились эстонские бизнесмены Олег Сынаялг и Прийт Яагант с женой.

К воскресенью стало известно, что в одном из вертолетов в момент катастрофы находился и Тийт Кууск. Его сын, также известный мотогонщик Эдик Кууск подтвердил факт происшествия.

"Полиция сообщила нам об этом только вчера вечером. Мне нечего добавить. Это очень больно", - сказал Эдик Кууск.

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По данным финской следственной группы, в районе аэродрома Эура, где произошла авиакатастрофа, в воздухе был еще один вертолет, однако, вероятно, он не летел вместе с двумя потерпевшими крушение вертолетами.

Олли Тёйряс из Центральной криминальной полиции Финляндии сообщил на пресс-конференции в воскресенье, 18 мая, что пока неясно, как близко находился третий вертолет к остальным, но пилота планируют допросить, пишет Rus.Postimees.

На данный момент известно, что два вертолета, потерпевшие крушение, вылетели из Таллинна и находились в воздухе на расстоянии около 50 метров друг от друга. Тёйряс отметил, что свидетели сообщили о резком маневре одного из вертолетов перед катастрофой, и следователи намерены тщательно это расследовать.

Тёйряс также сослался на информацию, полученную от эстонских коллег, согласно которой, по предварительным данным, хотя бы один из пилотов был очень опытным. Следствие собирается тщательно изучить, были ли соблюдены все правила безопасности перед катастрофой.

Финское бюро расследования происшествий (OTKES) начало расследование примерно через полтора часа после получения информации о происшествии. Представитель OTKES Тийна Бибер сообщила на пресс-конференции, что обломки вертолетов будут отправлены на экспертизу. По ее словам, составление отчета о катастрофе займет 9-12 месяцев.