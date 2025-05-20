Авиакатастрофа в Финляндии: как погибший бизнесмен был связан с Латвией?

Предприниматели Прийт Яагант и Олег Сынаялг, погибшие в результате авиакатастрофы в Финляндии, много лет занимались бизнесом в Эстонии, сообщает Rus.Postimees. Как минимум у одного из них имелись интересы и в Латвии.
Как сообщают финские СМИ, авиакатастрофа произошла около 12:30 по местному времени вблизи аэродрома Эура. Финская полиция сообщила, что в 12:35 получила сообщение из Центра тревоги о столкновении двух вертолетов в воздухе.
Яагант и Сынаялг находились в вертолетах, которые потерпели крушение в Финляндии. Вместе с Яагантом на борту была и его супруга.