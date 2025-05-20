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Авиакатастрофа в Финляндии: как погибший бизнесмен был связан с Латвией?

Перевод: София Солдатенко
Прийт Яагант и Олег Сынаялг.
Прийт Яагант и Олег Сынаялг. Фото: Mapri Ehitus, Sander Ilvest

Предприниматели Прийт Яагант и Олег Сынаялг, погибшие в результате авиакатастрофы в Финляндии, много лет занимались бизнесом в Эстонии, сообщает Rus.Postimees. Как минимум у одного из них имелись интересы и в Латвии.

Как сообщают финские СМИ, авиакатастрофа произошла около 12:30 по местному времени вблизи аэродрома Эура. Финская полиция сообщила, что в 12:35 получила сообщение из Центра тревоги о столкновении двух вертолетов в воздухе.

Яагант и Сынаялг находились в вертолетах, которые потерпели крушение в Финляндии. Вместе с Яагантом на борту была и его супруга.

52-летний Прийт Яагант был одной из самых влиятельных фигур в строительной отрасли Эстонии. Его карьера длилась более двух десятилетий.

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