Фото Обнародованы первые кадры с места крушения эстонских вертолетов в Финляндии

Финский Центр расследования несчастных случаев (Otkes) в понедельник, 19 мая, обнародовал фотографии двух разбившихся вертолетов, которые вылетели из Таллинна и потерпели крушение в субботу возле аэродрома Эура в Финляндии, сообщает Rus.Postimees.