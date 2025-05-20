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Фото Обнародованы первые кадры с места крушения эстонских вертолетов в Финляндии

Финский Центр расследования несчастных случаев (Otkes) в понедельник, 19 мая, обнародовал фотографии двух разбившихся вертолетов, которые вылетели из Таллинна и потерпели крушение в субботу возле аэродрома Эура в Финляндии, сообщает Rus.Postimees.

Один из вертолетов сильно деформирован и лежит крышей вверх, второй почти полностью уничтожен.

Как сообщили представители полиции, бортовые самописцы обоих летательных аппаратов были обнаружены накануне. Вертолеты нашли примерно в ста метрах друг от друга.

Финская полиция

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