Фото Обнародованы первые кадры с места крушения эстонских вертолетов в Финляндии

Финский Центр расследования несчастных случаев (Otkes) в понедельник, 19 мая, обнародовал фотографии двух разбившихся вертолетов, которые вылетели из Таллинна и потерпели крушение в субботу возле аэродрома Эура в Финляндии, сообщает Rus.Postimees.
Один из вертолетов сильно деформирован и лежит крышей вверх, второй почти полностью уничтожен.
Как сообщили представители полиции, бортовые самописцы обоих летательных аппаратов были обнаружены накануне. Вертолеты нашли примерно в ста метрах друг от друга.