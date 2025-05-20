Фото Школьник в Финляндии напал с ножом на других детей

По словам полицейских, ранения жертв нападения не опасны для жизни. Правоохранители проверяют сообщения СМИ о том, что нападавший выбирал своими целями именно девочек.

Нападение произошло в школе Вахаярви, где учатся около 1250 учеников в возрасте от шести до 15 лет. Возраст пострадавших детей пока не известен.

Финская общественная телекомпания YLE сообщает, что подозреваемый, похоже, опубликовал заявление, в котором объяснил мотивы нападения и выбор оружия. YLE утверждает, что журналисты видели это заявление, но не могут доказать, что оно было написано подозреваемым.

Галерея: Школа, в которой произошело нападение