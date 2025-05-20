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Фото Школьник в Финляндии напал с ножом на других детей

Школа, возле которой произошел инцидент.
Школа, возле которой произошел инцидент. Фото: AFP/SCANPIX

Трое детей получили ножевые ранения в школе в регионе Пирканмаа на юго-западе Финляндии, подозреваемым является один из учеников этой школы, который был оперативно задержан, сообщила полиция.

По словам полицейских, ранения жертв нападения не опасны для жизни. Правоохранители проверяют сообщения СМИ о том, что нападавший выбирал своими целями именно девочек.

Нападение произошло в школе Вахаярви, где учатся около 1250 учеников в возрасте от шести до 15 лет. Возраст пострадавших детей пока не известен.

Финская общественная телекомпания YLE сообщает, что подозреваемый, похоже, опубликовал заявление, в котором объяснил мотивы нападения и выбор оружия. YLE утверждает, что журналисты видели это заявление, но не могут доказать, что оно было написано подозреваемым.

Галерея: Школа, в которой произошело нападение

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